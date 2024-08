Polémica en el tenis argentino: el conflicto entre Guillermo Coria y Horacio Zeballos

Embed



Horacio Zeballos se bajó de la Copa Davis.



"Hoy el capitán se comunicó conmigo preguntándome si iba a estar disponible, y mi respuesta fue que no. En este momento mi relación con él no es buena"



Escuchá el audio de Zeballos @HoracioZeballos @guillecapora #Zeballos pic.twitter.com/pEBiNgdxJ3 — LaVozDelEstadio (@LVDEMDQ) August 19, 2024

"El Mago" Coria, conocido por su postura conciliadora, intentó poner fin a la polémica, aclarando que su intención nunca fue generar conflictos, sino simplemente seguir el procedimiento habitual de contacto con los jugadores para conocer su disponibilidad.

"Lo primero que quiero aclarar es que, de mi parte, no hay ningún problema personal con Horacio (Zeballos), por eso es que me da mucha pena leer eso de su parte. Pero, creo haber aprendido de los errores del pasado y no voy a abrir esa puerta, porque sé que esas cosas le causan mucho daño al tenis argentino", argumentó el Mago.

Copa Davis.jpg

Por qué hay mala relación entre Guillermo Coria y Horacio Zeballos

La relación entre Coria y Zeballos comenzó a deteriorarse en mayo de este año, cuando Zeballos alcanzó la cima del ranking de dobles y esperaba ser incluido en la delegación de tenis para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Los Juegos Olímpicos son el sueño de todo deportista. Es estar allí y más si estás pasando el mejor momento de tu carrera, entonces, obviamente, me puso un poco triste y me frustró no poder participar. Pero respeté la decisión de Guille, para eso es el capitán, aunque no la compartía y no lo comparto al día de hoy, tampoco", sostuvo.

Sin embargo, ya se había acordado con anterioridad que los seleccionados debían cumplir ciertos requisitos impuestos por la ITF, incluyendo la participación en la Copa Davis. Esta situación generó tensiones, especialmente después de un intercambio de mensajes entre ambos, donde Coria, según fuentes, expresó su sorpresa y descontento por la postura de Zeballos.

horacio zeballos.jpg

Además, agregó: "Esto me confunde un poco, no entiendo el motivo del llamado. O sea, no entiendo bien qué es lo que cambió en tres semanas. Yo sigo teniendo el mismo ranking, los chicos (Machi González y Andrés Molteni) son un gran equipo y siguen jugando juntos. Entonces, todas estas cosas son las que, a mí, me hacen pensar diferente a él".

El descontento de jugador no solo afectó su relación con el capitán, sino que también generó malestar dentro del equipo. Según trascendió, algunos comentaron que la situación no habría llegado a este punto si Zeballos hubiera participado en alguna serie de la Copa Davis, destacando que la ausencia del número uno del mundo en dobles complicaba la dinámica del equipo.

En medio de esta situación, la Federación Internacional de Tenis (ITF) solicitó a los capitanes de los equipos nacionales la lista de convocados con más de dos meses de antelación, algo inusual y que generó más tensión. A pesar de ello, Coria cumplió con el pedido y envió la misma lista de jugadores que había participado en la última serie en Rosario, dejando claro que estos nombres podían cambiar antes del inicio de la competencia en septiembre.

Guillermo Coria

El capitán también aclaró que, en cada serie de la Copa Davis, se realiza un proceso habitual de consulta con los jugadores para saber cómo se sienten físicamente, si la Copa Davis es una prioridad para ellos y si están disponibles para jugar. Este procedimiento fue el que siguió con Zeballos, quien en ese momento estaba disputando el Masters 1000 de Cincinnati y pidió postergar la conversación hasta la semana siguiente.

La charla finalmente se dio, pero Zeballos decidió no formar parte del equipo.

Respecto a la ausencia de Zeballos en las últimas series de la Copa Davis, Coria recordó que el marplatense decidió no participar en dos de las tres últimas series que disputó Argentina, lo que complicó la convocatoria del mejor doblista del mundo.