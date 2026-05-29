Insólito trolleo del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez
El Atlético de Madrid desmintió los rumores sobre Julián Álvarez con una insólita y divertida propuesta para llevarse al joven Lamine Yamal del Barcelona.
Frente a los rumores que vinculaban a Julián Álvarez con el conjunto catalán, el Atlético de Madrid decidió responder con muchísimo humor en sus redes sociales. El club colchonero publicó insólitas ofertas para desmentir categóricamente cualquier intención de desprenderse de su flamante y exitoso delantero campeón del mundo.
La irrisoria oferta inicial por Lamine Yamal
Para dejar en claro que el delantero argentino no se moverá de la institución, la cuenta oficial simuló primero el envío de un fax al Fútbol Club Barcelona con una propuesta de transferencia en tono de burla por Lamine Yamal. La supuesta oferta incluía cuatro entradas para un concierto de Bad Bunny, una suscripción de un año al diario ABC y una bolsa de semillas de girasol.
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Pedri y Raphinha, las nuevas víctimas de la burla
Lejos de conformarse con el primer mensaje, la institución madrileña redobló la apuesta y apuntó contra otras dos estrellas blaugranas utilizando imágenes generadas por inteligencia artificial. Primero fue el turno de Pedri, donde bromearon sobre la falta de tickets: "Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo".
Minutos más tarde, completaron un insólito "3x1" con el brasileño Raphinha. Utilizando nuevamente el clásico formato "HERE WE GO" del periodista Fabrizio Romano, lanzaron una propuesta final: "Nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable".
Para dar un cierre a la humorada, dejaron una fuerte advertencia en su cuenta de Instagram sobre las noticias falsas: "Recuerden, nos tomó solo cinco minutos crear este engaño. Vivimos en una época en la que la realidad puede ser alterada. No crean todo lo que ven, especialmente si está relacionado con el Barça".
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