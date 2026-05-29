Insólito trolleo del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

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Minutos más tarde, completaron un insólito "3x1" con el brasileño Raphinha. Utilizando nuevamente el clásico formato "HERE WE GO" del periodista Fabrizio Romano, lanzaron una propuesta final: "Nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable".

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Para dar un cierre a la humorada, dejaron una fuerte advertencia en su cuenta de Instagram sobre las noticias falsas: "Recuerden, nos tomó solo cinco minutos crear este engaño. Vivimos en una época en la que la realidad puede ser alterada. No crean todo lo que ven, especialmente si está relacionado con el Barça".