El dolor de Guillermo Francella por el título que perdió Racing: "Fue una catástrofe deportiva"

“No jueguen con eso porque terminé mal, desconozco qué pasó en el penal, sí sé que me hizo mucho daño, me mató, anímicamente no tenía ganas de ir al estreno (de la serie El Encargado) de la tristeza. Fue una catástrofe deportiva mal, parece que estuviera guionado”, comenzó.

Sobre el final del partido ante River, la Academia tuvo un penal dudoso a favor que pateó Jonathan Galván y fue contenido por Franco Armani. En ese momento, Boca empataba con Independiente en La Bombonera, por lo que, de meterlo, Racing sería campeón. Finalmente, el colombiano Miguel Borja puso el 1-2 para el fin de la ilusiones racinguistas.

Francella se convirtió en meme luego del video del famoso "hermosa mañana, ¿verdad?", pero también lo usaron como daga en su contra. De la misma forma sucedió con aquel extracto de Casados con Hijos en el que Pepe Argento, su personaje, escuchaba un partido de la Academia en un velorio.

Sobre esa situación, reconoció: “Más allá de que soy un meme caminando, me haría sonreír en otro momento. Hoy no tengo una respuesta para darte”.

Para finalizar, destacó la labor de River e Independiente en medio de los rumores sobre una posible entrega de puntos: “Me parece elogioso de ambos lados que salieron a ganar sus partidos, porque me han dicho hinchas de River que nos entregaron el partido, y no fue así, fueron a buscarlo los dos. River terminó con amonestados, Armani atajó un penal...”.