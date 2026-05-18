Guillermo Francella reveló cómo fue su cara a cara con Dolores Fonzi: "Me generó..."

Este acercamiento, caracterizado por el respeto, la buena onda y los gestos de cordialidad, se produjo en una noche sumamente especial para el artista argentino. En el marco de la gran velada de premiación, Francella subió al escenario mayor para recibir una de las distinciones más importantes de la noche: el Premio Platino de Honor, un galardón que rinde homenaje a su extensa trayectoria y a su invaluable contribución a la cinematografía.

De esta manera, más allá de las marcadas disidencias que supieron mostrar públicamente años atrás, el evento en México terminó dejando una postal completamente distinta y superadora para el espectáculo argentino. La confirmación de este reencuentro demostró que, incluso en un ambiente de fuertes convicciones, siempre existe la posibilidad de tender puentes y transformar los viejos conflictos en momentos de mutuo reconocimiento profesional.