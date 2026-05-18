Guillermo Francella reveló cómo fue su cara a cara con Dolores Fonzi: "Me generó..."
Durante una reciente entrevista, Francella confirmó que se reencontró con Fonzi en los Premios Platino tras las fuertes críticas y habló del cara a cara.
La gala de los "Premios Platino 2026", llevada a cabo en la Riviera Maya de México, no solo fue una celebración para el cine iberoamericano, sino también el escenario de un impensado acercamiento. En el ciclo "Detrás de escena", emitido por la pantalla de América TV, el periodista Guido Zaffora logró conversar mano a mano con Guillermo Francella, quien terminó confirmando un rumor que venía dando vueltas en el ambiente: su primer encuentro cara a cara con la actriz y directora Dolores Fonzi, luego de los fuertes chispazos mediáticos que protagonizaron en el pasado.
Para comprender el peso de este encuentro hay que remontarse a 2024, año en el que Fonzi había expuesto de manera tajante su distancia ideológica y profesional con el actor. "No trabajaría con una persona así. Como directora, no. Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no sé que puedo hacer. Nada", habían sido las duras palabras de la actriz en aquel entonces, marcando una fuerte línea divisoria en la industria cinematográfica local.
Durante la nota en la alfombra roja, Zaffora no dejó pasar la oportunidad de consultarle al respecto y le comentó de manera directa: “Me contaron que hubo un encuentro con Dolores Fonzi y está todo maravilloso”. Lejos de esquivar la pregunta o mostrarse incómodo, el protagonista de grandes éxitos de la pantalla grande reaccionó con total naturalidad y frescura ante la consulta.
Francella contestó de inmediato y sin dar rodeos: "¿Quién te contó? Sí, todo bien. Por supuesto. Tiene que ser así. Me gusta que haya sucedido, me generó un momento muy lindo. Porque además no la conocía tanto. Pero con ella nunca mano a mano. Y cuando me miró me hizo así… hermoso". Con estas palabras, el actor dejó en claro que la charla derribó cualquier tipo de tensión previa que pudiera existir entre ambos.
Este acercamiento, caracterizado por el respeto, la buena onda y los gestos de cordialidad, se produjo en una noche sumamente especial para el artista argentino. En el marco de la gran velada de premiación, Francella subió al escenario mayor para recibir una de las distinciones más importantes de la noche: el Premio Platino de Honor, un galardón que rinde homenaje a su extensa trayectoria y a su invaluable contribución a la cinematografía.
De esta manera, más allá de las marcadas disidencias que supieron mostrar públicamente años atrás, el evento en México terminó dejando una postal completamente distinta y superadora para el espectáculo argentino. La confirmación de este reencuentro demostró que, incluso en un ambiente de fuertes convicciones, siempre existe la posibilidad de tender puentes y transformar los viejos conflictos en momentos de mutuo reconocimiento profesional.
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