La escena de "El Encargado" 4 que es viral: ¿"palito" de Guillermo Francella para Manuel Adorni?

En aquella oportunidad, al ser consultado por la polémica de haber incluido a su esposa en la comitiva oficial a Nueva York, el funcionario se defendió asegurando que él estaba "deslomándose" por el país y que su vida familiar no debía ser objeto de cuestionamientos.

el encargado adorni

¿Guiño guionado contra Manuel Adorni o mera coincidencia en "El Encargado"?

A pesar del entusiasmo de los internautas por encontrar mensajes ocultos, la realidad técnica parece derribar la teoría del "palito" intencional.

Es que las temporadas de "El Encargado" se graban con muchísima antelación. El rodaje de esta cuarta entrega finalizó mucho antes de que estallaran las recientes controversias patrimoniales y de viajes que rodean al jefe de Gabinete.

Además, el uso de términos como "deslomarse" es parte del registro habitual de Eliseo, un personaje que siempre busca resaltar su supuesto sacrificio frente a la "ingratitud" de los consorcistas.

Más allá de que se trate de una curiosa coincidencia, el hecho refleja cómo la coyuntura política argentina permea en los consumos culturales.

Para los seguidores de la serie, la simetría entre el discurso del personaje de Francella y las excusas del funcionario resultó demasiado tentadora como para dejarla pasar, convirtiendo a "El Encargado" en tendencia no solo por sus méritos narrativos, sino por su involuntaria conexión con la realidad de la Casa Rosada.