La escena de "El Encargado" 4 que es viral: ¿"palito" de Guillermo Francella para Manuel Adorni?
Un diálogo protagonizado por Eliseo pareció hacer referencia a uno de los tantos escándalos que sacude al jefe de Gabinete y al Gobierno.
El estreno de la cuarta temporada de "El Encargado" en Disney+ no solo trajo nuevas intrigas en la vida de Eliseo, el personaje interpretado por Guillermo Francella, sino que disparó una teoría viral en redes sociales, por una escena que muchos interpretaron como un palito para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Los seguidores de la serie no tardaron en detectar una frase que, para muchos, suena como una referencia directa a uno de los descargos más comentados del funcionario, quien atraviesa una serie de polémicas en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
En uno de los nuevos episodios, Eliseo mantiene un diálogo cargado de resentimiento con el personaje que interpretaba el fallecido Luis Brandoni. En medio de su habitual tono victimista y manipulador, el encargado exclama: "Me dejaron en la calle como un perro. Después de estar años deslomándome, sin estar causándoles problemas a nadie, así me pagan".
El uso de la palabra "deslomándome" fue el detonante. Inmediatamente, miles de usuarios en X (ex Twitter) y TikTok asociaron el término con la entrevista que Adorni brindó semanas atrás desde Estados Unidos, cuando comenzaban a filtrarse los primeros escábdalos.
En aquella oportunidad, al ser consultado por la polémica de haber incluido a su esposa en la comitiva oficial a Nueva York, el funcionario se defendió asegurando que él estaba "deslomándose" por el país y que su vida familiar no debía ser objeto de cuestionamientos.
¿Guiño guionado contra Manuel Adorni o mera coincidencia en "El Encargado"?
A pesar del entusiasmo de los internautas por encontrar mensajes ocultos, la realidad técnica parece derribar la teoría del "palito" intencional.
Es que las temporadas de "El Encargado" se graban con muchísima antelación. El rodaje de esta cuarta entrega finalizó mucho antes de que estallaran las recientes controversias patrimoniales y de viajes que rodean al jefe de Gabinete.
Además, el uso de términos como "deslomarse" es parte del registro habitual de Eliseo, un personaje que siempre busca resaltar su supuesto sacrificio frente a la "ingratitud" de los consorcistas.
Más allá de que se trate de una curiosa coincidencia, el hecho refleja cómo la coyuntura política argentina permea en los consumos culturales.
Para los seguidores de la serie, la simetría entre el discurso del personaje de Francella y las excusas del funcionario resultó demasiado tentadora como para dejarla pasar, convirtiendo a "El Encargado" en tendencia no solo por sus méritos narrativos, sino por su involuntaria conexión con la realidad de la Casa Rosada.
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