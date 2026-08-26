Gustavo Costas vuelve a Cerro Porteño: la frase que dejó sobre Racing

Consciente del presente deportivo complejo que atraviesa la entidad paraguaya, el técnico no ocultó la exigencia que requiere la situación y lanzó un contundente llamado a la acción para todo el plantel: "Tienen que dar un poco más todos, no hay que tirar nunca la toalla". El Ciclón viene de sufrir un duro golpe tras ser eliminado de la Conmebol Libertadores y se ubica en el noveno lugar del certamen doméstico, un escenario que requerirá una rápida reacción futbolística para pelear en lo más alto.