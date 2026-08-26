Gustavo Costas vuelve a Cerro Porteño: la frase que dejó sobre Racing
El DT se despidió del país para asumir su nuevo desafío al frente del Ciclón de Barrio Obrero. Antes de subirse al avión, dejó un mensaje para la Academia.
Gustavo Costas ya emprendió su viaje con destino a Paraguay para iniciar una nueva etapa como director técnico de Cerro Porteño. El experimentado entrenador, de recordado y reciente paso por el banco de suplentes de Racing, volverá a dirigir a la institución de Barrio Obrero, donde dejó una huella positiva durante su primera gestión al frente del plantel profesional.
Gustavo Costas, el desafío en Cerro Porteño y su guiño a Racing
En el aeropuerto, antes de abordar el vuelo que lo depositó en suelo guaraní, el DT compartió sus sensaciones sobre este retorno a un fútbol que conoce a la perfección. "Contento de volver a Paraguay, fue el país que me abrió las puertas para trabajar. Me trataron siempre muy bien. En Cerro Porteño pasé dos años y medio bárbaros. Es un desafío hermoso, es un grande", expresó emocionado al recordar su anterior experiencia institucional en el club azulgrana.
Consciente del presente deportivo complejo que atraviesa la entidad paraguaya, el técnico no ocultó la exigencia que requiere la situación y lanzó un contundente llamado a la acción para todo el plantel: "Tienen que dar un poco más todos, no hay que tirar nunca la toalla". El Ciclón viene de sufrir un duro golpe tras ser eliminado de la Conmebol Libertadores y se ubica en el noveno lugar del certamen doméstico, un escenario que requerirá una rápida reacción futbolística para pelear en lo más alto.
Qué dijo Gustavo Costas sobre el momento que atraviesa Racing
Por otro lado, Costas se tomó un momento para analizar la actualidad del club de sus amores y dejó una frase llena de confianza para el proceso que encabeza su sucesor en Avellaneda. "Racing va mejorando, el técnico necesita su tiempo. Los últimos partidos me gustaron, les deseo lo mejor. Vamos a ganar la Copa Argentina", concluyó con la calidez y el fervor que lo caracterizan.
De esta manera, el flamante estratega asumirá el mando con el objetivo primordial de reestructurar al equipo, devolverle la competitividad en el ámbito local y levantar el ánimo de un club obligado por historia a pelear todos los frentes.
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