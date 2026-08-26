La variante que prepara Coudet en River para la revancha con Independiente Santa Fe
El entrenador de River sorprendió en la previa del cruce decisivo por Copa Sudamericana con el ingreso de un futbolista para ganar tenencia en la mitad de la cancha.
En la víspera de un encuentro trascendental donde se jugará gran parte de su futuro al frente del equipo, Eduardo Coudet metió mano en la alineación titular de River. Para la revancha de este miércoles por la noche en el Estadio Monumental ante Independiente Santa Fe, el entrenador ensayó con el ingreso de Tomás Galván en reemplazo de Joaquín Freitas, una variante estratégica pensada para aportarle mayor manejo y circulación de pelota al circuito ofensivo.
River, la duda de Coudet y el cruce con Independiente Santa Fe
El dilema en la zona de gestación es la única incógnita que resta resolver en el cuerpo técnico. Si bien Freitas fue quien habitualmente ocupó el costado derecho dentro del esquema 4-2-3-1, el delantero improvisado en esa posición no siente la banda de manera natural. Con el ingreso del ex-Vélez, quien ya había actuado desde el arranque en la ida disputada en Bogotá, el Chacho busca lograr una tenencia más prolija para abastecer a los hombres de ataque y destrabar una faceta del juego que le costó al Millonario en los últimos compromisos.
Si finalmente opta por el atacante ex-Acassuso, el DT apostará a la potencia física y a las diagonales hacia el centro para liberarle el carril a las proyecciones de Gonzalo Montiel. Por el contrario, la presencia de Galván le otorgará una sociedad futbolística más afín a Thiago Almada y Ángel Correa. Paradójicamente, ambos futbolistas son los que mayor rodaje acumularon durante este ciclo: Freitas registra 24 encuentros (10 como titular) y Galván suma 23 presencias (20 desde el inicio).
Más allá de esta duda puntual, la práctica en River Camp dejó certezas con los retornos de futbolistas clave. El equipo recuperará de entrada a sus laterales titulares, Montiel y Marcos Acuña, además de Sebastián Driussi en la referencia de área, todos recuperados de sus respectivas dolencias físicas. Cabe destacar que la intención original del cuerpo técnico para este puesto era utilizar a Mauro Arambarri, quien no se encuentra inscripto en la lista de buena fe para esta instancia internacional.
Los 11 de Chacho Coudet para el duelo de River por Copa Sudamericana
Con este panorama, la probable formación del conjunto de Núñez para buscar el pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana estará integrada por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas o Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; y Sebastián Driussi.
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