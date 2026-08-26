La variante que prepara Coudet en River para la revancha con Independiente Santa Fe

River, la duda de Coudet y el cruce con Independiente Santa Fe

El dilema en la zona de gestación es la única incógnita que resta resolver en el cuerpo técnico. Si bien Freitas fue quien habitualmente ocupó el costado derecho dentro del esquema 4-2-3-1, el delantero improvisado en esa posición no siente la banda de manera natural. Con el ingreso del ex-Vélez, quien ya había actuado desde el arranque en la ida disputada en Bogotá, el Chacho busca lograr una tenencia más prolija para abastecer a los hombres de ataque y destrabar una faceta del juego que le costó al Millonario en los últimos compromisos.