Independiente Santa Fe entrenó en Casa Amarilla antes de jugar con River
El conjunto colombiano realizó sus últimos movimientos en el predio de Boca antes del cruce decisivo por Copa Sudamericana: todos los detalles.
River atraviesa horas cruciales para definir su futuro en el plano internacional. Este miércoles, desde las 21:30 en el Estadio Monumental, el equipo dirigido por Eduardo Coudet recibirá a Independiente Santa Fe por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Tras el empate sin goles en la ida jugada en Bogotá, el elenco de Núñez necesita una victoria para meterse en la siguiente ronda. Sin embargo, en la previa del choque, un curioso detalle en la preparación del visitante capturó la atención de las redes sociales.
Independiente Santa Fe entrenó en casa amarilla antes del cruce con River
La delegación del Cardenal arribó a Buenos Aires y llevó a cabo sus trabajos tácticos nada menos que en Casa Amarilla, el emblemático predio de Boca pegado a La Bombonera. El club cafetero compartió fotos de la práctica e incluso invitó a dos socios a formar parte de la jornada. Inmediatamente, el hecho generó revuelo en el mundo digital: entre los fanáticos riverplatenses existe una conocida superstición según la cual los equipos extranjeros que se entrenan en las instalaciones del Xeneize terminan derrotados frente a la Banda.
Más allá de la mística futbolera y los memes, la urgencia para el conjunto de Coudet es máxima. El cruce quedó desfasado del resto del cuadro debido a la postergación que causó el terremoto sufrido en Colombia el pasado 10 de agosto. Por esa razón, esta llave es la única que resta por resolverse para completar la fase final del torneo continental.
El ganador del enfrentamiento entre el Millonario y el León no tendrá demasiado tiempo para celebrar, ya que en la instancia de cuartos de final aguarda Vasco da Gama, equipo brasileño que viene de eliminar a Olimpia de Paraguay. El conjunto argentino sabe que se juega el gran objetivo del año ante su gente y buscará validar en la cancha la ventaja que la cábala popular ya le otorgó en la previa.
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