Independiente Santa Fe entrenó en Casa Amarilla antes de jugar con River

El ganador del enfrentamiento entre el Millonario y el León no tendrá demasiado tiempo para celebrar, ya que en la instancia de cuartos de final aguarda Vasco da Gama, equipo brasileño que viene de eliminar a Olimpia de Paraguay. El conjunto argentino sabe que se juega el gran objetivo del año ante su gente y buscará validar en la cancha la ventaja que la cábala popular ya le otorgó en la previa.