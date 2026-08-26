El futbolista que chocó su cabeza contra un muro y debe afrontar una larga recuperación

Conscientes del enorme gasto que implica este tratamiento, la CD de Jorge Newbery destinaró fondos propios para cubrir el ingreso y, junto a Sportivo Ben Hur, Belgrano y Matienzo, impulsó una campaña solidaria para recaudar cerca de 14 millones de pesos. "El club tiene un corazón de carne y no de piedra. Queremos que tenga la mejor recuperación", enfatizó el presidente de la institución, Lucas Castro.