El futbolista que chocó su cabeza contra un muro y debe afrontar una larga recuperación
Lucas Blanco, de Jorge Newbery de Rufino, despertó milagrosamente tras un fuerte golpe en pleno partido. Ahora deberá afrontar una costosa rehabilitación.
Una historia que rozó la tragedia hoy se convierte en un símbolo de esperanza, unión y profunda solidaridad en el fútbol del interior. Lucas Blanco, futbolista de 31 años de Jorge Newbery de Rufino, protagonizó un espeluznante accidente al golpear su cabeza contra un muro perimetral durante el clásico local frente a Matienzo.
Tras permanecer casi un mes al borde de la muerte en terapia intensiva, el jugador despertó y recibió el alta médica, pero ahora comenzará un complejo proceso de recuperación. Ante esta situación, su club tomó una decisión contundente para no dejarlo solo.
Lucas Blanco, el accidente en Rufino y la colecta del club
El dramático episodio ocurrió el pasado 26 de julio. En una disputa aérea, Blanco intentó esquivar a un rival, cayó mal y su cabeza impactó de lleno contra la pared que separa el campo de juego de las tribunas. Tras ser trasladado de urgencia, el deportista ingresó en estado crítico al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto con un severo traumatismo de cráneo, requiriendo asistencia respiratoria, diálisis y múltiples cuidados intensivos.
Pese a los pronósticos médicos desfavorables, el atleta mostró una notable evolución a partir del día 15 de internación. Logró salir del coma asistido, recuperar la orientación y hablar con sus allegados. Sin embargo, para recuperar la masa muscular perdida, la movilidad, la visión y las funciones fonoaudiológicas, debió ser trasladado al prestigioso centro de rehabilitación Fleni en la localidad bonaerense de Escobar, donde permanecerá entre dos y tres meses.
Conscientes del enorme gasto que implica este tratamiento, la CD de Jorge Newbery destinaró fondos propios para cubrir el ingreso y, junto a Sportivo Ben Hur, Belgrano y Matienzo, impulsó una campaña solidaria para recaudar cerca de 14 millones de pesos. "El club tiene un corazón de carne y no de piedra. Queremos que tenga la mejor recuperación", enfatizó el presidente de la institución, Lucas Castro.
Además de garantizar el bienestar del deportista, las instituciones locales acordaron que el dinero excedente de la colecta se utilizará para contratar ingenieros en seguridad que inspeccionen las canchas de la Liga Venadense, con el firme objetivo de erradicar los muros peligrosos y evitar que un hecho similar se vuelva a repetir.
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