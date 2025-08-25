El abogado de la Universidad de Chile anticipó la postura del club: "No éramos los..."
José Ramón Correa pidió que Independiente sea sancionado y aseguró que el club chileno no debe ser eliminado de la Copa Sudamericana.
La tensión sigue en aumento tras los incidentes violentos ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El abogado del club chileno, José Ramón Correa, habló públicamente luego de algunos días y dejó clara la postura de la institución frente a CONMEBOL: “No quiero entrar en el fondo porque los equipos legales están trabajando, pero la U no debiese quedar eliminada. Nosotros no éramos el club organizador”, expresó con muchjo dolor.
Además, el mismo adelantó que exigirán una sanción contra el conjunto argentino: “Me costaría mucho pensar un caso donde, por actos homicidas, el sancionado sea el equipo visitante”. Correa también apuntó contra la dirigencia del Rojo al remarcar que no hubo ningún contacto entre ambos clubes tras los graves hechos que terminaron con más de 300 detenidos y dejaron una de las imágenes más impactantes de los ultimos años.
“Hasta este momento no hemos recibido una llamada. A lo mejor tenemos una deformación en Chile, pero todos nos unimos cuando hay una tragedia y dejamos de lado las diferencias. Esas son buenas prácticas, que son esas líneas que no se cruzan, pero parece que acá el color de la tiza es otro”, sentenció.
Mientras tanto, un medio chileno difundió un informe televisivo que mostró imágenes de los hinchas de la U agrediendo a los de Independiente con fierros, butacas y bombas, lo que complica el panorama de la institución universitaria ante la inminente decisión de CONMEBOL. Ambos clubes tienen tiempo hasta este miércoles para presentar sus respectivos descargos antes de que el organismo comunique las sanciones definitivas.
