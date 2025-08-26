Escalofriantes detalles del fiscal de la causa por el caso Independiente-U. de Chile: "Tentativa de homicidio"
Mariano Zitto habló sobre la brutalidad de los hechos en el Libertadores de América y apuntó a fallas graves en la prevención.
Mientras la CONMEBOL define las sanciones por los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, el fiscal de la causa, Mariano Zitto, dio detalles estremecedores de la investigación y aseguró que algunos episodios ya fueron caratulados como “tentativa de homicidio”.
“Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas carátulas”, señaló en diálogo con DSports, al tiempo que advirtió: “Hemos recibido centenares de videos de distintas redes que muestran una situación que se desbordó y que, sin lugar a dudas, podría haber terminado peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias”.
Zitto también cuestionó la falta de prevención antes y durante el encuentro: “Noto una cierta falta de prevención. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el buffet. Eso debería haber dado una alerta para el espectáculo deportivo antes de que comience”.
"Tentativa de homicidio", la carátula de la causa tras los incidentes
El fiscal apuntó además a la descoordinación entre la seguridad privada y las fuerzas policiales que terminaron derivando en todos los problemas: “Entre todos los involucrados deberían ponerse de acuerdo en cómo actuar para que algo así no vuelva a pasar en este estadio”, expresó.
Por su parte, desde Independiente informaron que 25 barras fueron identificados gracias a material aportado por el club y el trabajo con A.Pre.Vi.De. En un comunicado oficial, el Rojo confirmó que todos ellos serán expulsados como socios y que se solicitará derecho de admisión de por vida para impedirles el ingreso a cualquier cancha luego de los incidentes que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario