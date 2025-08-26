Escalofriantes detalles del fiscal de la causa por el caso Independiente-U. de Chile: "Tentativa de homicidio"

Por su parte, desde Independiente informaron que 25 barras fueron identificados gracias a material aportado por el club y el trabajo con A.Pre.Vi.De. En un comunicado oficial, el Rojo confirmó que todos ellos serán expulsados como socios y que se solicitará derecho de admisión de por vida para impedirles el ingreso a cualquier cancha luego de los incidentes que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol mundial.

