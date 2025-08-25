Independiente entrevista socios para recolectar testimonios contra U de Chile: "Todos juntos"
El "Rojo" trabaja por una resolución favorable de la Conmebol, por lo que se encuentra contactando hinchas propios para reforzar las denuncias por agresiones.
Luego de anunciar la identificación y posterior expulsión de 25 barras involucrados en la golpiza a hinchas de Universidad de Chile, Independiente informó este lunes que se encuentra entrevistando socios para recolectar testimonios de las agresiones de los chilenos.
Los dirigentes del "Rojo" trabajan para obtener una resolución favorable por parte de Conmebol, con la continuidad en la Copa Sudamericana en juego. El partido por octavos de final fue "cancelado" cuando la serie lo tenía al conjunto trasandino arriba en el global, por lo que la comisión que encabeza Néstor Grindetti pide la clasificación.
Es en este marco que el club informó a través de un breve comunicado que se pusieron en contacto con socios que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1. "De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante", indicaron.
El comunicado de Independiente sobre los testimonios de sus socios
"A raíz de los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto, desde el Club Atlético Independiente nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1.
De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante. Seguimos escuchando sus testimonios y nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención.
Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte. Revisá tu correo y completá el formulario para que un profesional se ponga en contacto.
En este momento tan duro para nuestra Institución, es importante que estemos todos juntos.".
