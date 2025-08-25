Independiente entrevista socios para recolectar testimonios contra U de Chile: "Todos juntos"

De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante. Seguimos escuchando sus testimonios y nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención.

Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte. Revisá tu correo y completá el formulario para que un profesional se ponga en contacto.

En este momento tan duro para nuestra Institución, es importante que estemos todos juntos.".