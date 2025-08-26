Argentinos en alerta: chilenos juran venganza tras la feroz violencia en la cancha de Independiente
Por esta razón, se suspendieron los viajes en micro a Chile. En los audios que trascendieron, aseguraban que "auto argentino que vean, lo revientan".
Tras la batalla campal entre barrabravas de Independiente y un puñado de hinchas de la Universidad de Chile el pasado miércoles -en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana-, hay preocupación en Mendoza por las repercusiones de lo ocurrido: una empresa de transporte denuncia amenazas de chilenos que aseguran que "reventarán" cualquier vehículo argentino que cruce la frontera, a modo de venganza por los daños físicos y materiales a los simpatizantes de la U. de Chile.
En este sentido, Franco Pivato, dueño de una de las empresas que largan micros desde Mendoza al país vecino, habló con C5N y reveló que tuvieron que suspender viajes: "Dimos de baja las salidas por miedo a que nos lastimen". Seguidamente, detalló que esta medida de cuidado y prevención significó una gran pérdida económica para la firma.
Por esa razón, este martes a las 12 de la noche vuelve a salir una unidad desde la terminal de ómnibus de Mendoza con 60 pasajeros, aunque Franco aseguró que "no va a dormir tranquilo" hasta que el micro -que oficia como "tour de compras"- regrese a la Argentina.
Escuchá acá los alarmantes audios:
Independiente identificó a 25 barras involucrados en los graves incidentes contra la U de Chile
A la espera de la decisión de Conmebol, Independiente informó este domingo que identificó a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos en el partido contra la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
Mientras los dirigentes encabezados por el presidente Néstor Grindetti se encargaron de asegurar que lucharán para obtener los puntos del partido cancelado y el consecuente pasaje a cuartos de final, este domingo emitieron un comunicado con los avances de la investigación.
En el documento indicaron que "ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia", y que "las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables".
"Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde", prometieron desde el Rojo.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario