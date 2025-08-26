Argentinos en alerta: chilenos juran venganza tras la feroz violencia en la cancha de Independiente

Mientras los dirigentes encabezados por el presidente Néstor Grindetti se encargaron de asegurar que lucharán para obtener los puntos del partido cancelado y el consecuente pasaje a cuartos de final, este domingo emitieron un comunicado con los avances de la investigación.

En el documento indicaron que "ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia", y que "las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables".

"Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde", prometieron desde el Rojo.

image