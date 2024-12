Habló el hincha que se tatuó "Talleres campeón 2024" antes de la definición: "Sentí que..."

Cuando se le consultó qué haría si el equipo no lograba el título, su respuesta fue categórica: "Por algo no lo tengo pensado, porque creo que Talleres va a salir campeón. Entonces no he pensado qué va a pasar el lunes si no somos campeones".

Habló el hincha que se tatuó la frase "Talleres campeón 2024"

El hincha de Talleres que se tatuó la copa de la Liga Profesional habló con Fútbol 3.No te pierdas #ESPNFútbol3 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/CeMqdG6Xw3 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 16, 2024

La ilusión se esfumó rápidamente: mientras Vélez se consagraba campeón al vencer 2-0 a Huracán, Talleres cayó por 3-1 frente a Newell's en un Kempes repleto. El resultado dejó al equipo cordobés como subcampeón, cerrando una gran campaña pero sin el título que sus hinchas soñaban con tantas fuerzas.

El tatuaje del fanático no tardó en viralizarse en redes sociales, convirtiéndose en el blanco de memes y bromas. Entre los comentarios más repetidos estaban frases como: "La energía no alcanzó" y "Ahora que se tatúe 'Subcampeón 2024' para completarlo".