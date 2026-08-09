Habló la abogada del futbolista argentino detenido en Estados Unidos: "Dijeron que tenían que hacer preguntas"
Regina Moraes explicó cómo fue el procedimiento y cuestionó el accionar de los agentes migratorios durante la detención de Matías Pourrain.
La abogada de Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, contó cómo fue el procedimiento y criticó el accionar de los agentes migratorios.
Regina Moraes explicó que Pourrain se encontraba en el aeropuerto de Fort Lauderdale junto a sus compañeros, con quienes viajaba para disputar la final de la United Premier Soccer League (UPSL) en Los Ángeles, cuando fue interceptado por tres agentes vestidos de civil.
"Matías entró en los Estados Unidos en el año 2019 con visa de turista", contó la letrada a C5N. Según detalló, posteriormente inició un trámite migratorio que todavía se encuentra pendiente y no fue rechazado, y contaba con un permiso de trabajo vigente vinculado al expediente.
Sobre el momento de la detención, Moraes relató: "Tres hombres vestidos normales lo agarraron y dijeron que tenían que hacer un par de preguntas. Matías no se resistió", remarcó.
En este contexto, la abogada cuestionó que el procedimiento se haya producido durante un vuelo doméstico y sostuvo que se trata de una práctica que comenzó a implementarse recientemente: "Eso de arrestar a las personas cuando están haciendo vuelos domésticos es completamente nuevo", afirmó.
También describió la situación del jugador como "un área gris de la ley de migración" e indicó que, pese a tener un permiso laboral vigente, los agentes avanzaron con la detención.
Ahora, la defensa espera que Pourrain sea trasladado a un centro de detención para presentar una solicitud de libertad bajo fianza. "Estoy esperando para ver cuándo él entra en el centro de detención para poder solicitar la fianza", anticipó Moraes.
"La fianza menor es de u$s1.500 dólares. En un caso como Matías yo pienso que entre 3.000 a 5.000 es lo normal", comentó
El fuerte comunicado de Miami United
El club al que pertenece Pourrain, Miami United FC, publicó un comunicado en el que expresó su respaldo al futbolista y aseguró que está trabajando para ayudarlo.
"Estamos cooperando con todas las partes involucradas y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar", señaló la institución, que también informó que se puso a disposición de Pourrain y su familia desde el primer momento, brindando apoyo legal y manteniendo una comunicación constante.
Y destacaron: "Matías no solo es un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aún mejor y una parte importante de la familia de Miami United. Sus compañeros, entrenadores, staff y todo el Club están firmemente a su lado y junto a su familia".
La palabra de la familia del futbolista detenido
El hermano de Matías Pourrain habló con TN y aseguró que el jugador se encontraba atravesando un proceso de asilo en Estados Unidos y que contaba con permiso de trabajo y Social Security, aunque todavía esperaba una cita para avanzar con el trámite.
"Tenía todos los papeles en regla, pero estaba esperando la cita. Se ve que ahora están agarrando a los que tienen pendiente la cita", expuso.
Además, contó que durante la madrugada mantuvo una breve videollamada con la pareja de Pourrain, quien le avisó que creía encontrarse en el centro de detención de Miramar, donde el ICE recolecta datos antes de derivar a los detenidos a otras dependencias.
"Lo tienen ahí a la espera del traslado. Son unas oficinas administrativas, pero está todo tan lleno de gente en todos lados, lo tienen durmiendo ahí", relató.
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