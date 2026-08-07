Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino que fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos

Matías Pourrain, el futbolista argentino que fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos

"Durante todos estos años, Matías ha trabajado, pagado sus impuestos, mantenido su documentación vigente y construido una vida y una comunidad aquí", destacaron sus allegados, remarcando que es "un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida" que no posee perfil delictivo alguno.

La sorpresiva detención y el reclamo legal

El giro inesperado en la vida de Pourrain ocurrió un jueves, cuando agentes del ICE lo interceptaron en el Aeropuerto de Fort Lauderdale. El futbolista no intentaba cruzar la frontera ni abandonar el país; simplemente se disponía a abordar un vuelo doméstico rumbo a Los Ángeles para trasladarse dentro del territorio estadounidense.

Este tipo de operativos responde al nuevo y polémico acuerdo entre el ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para rastrear pasajeros en aeropuertos, una medida impulsada por la gestión de Donald Trump que transformó las terminales aéreas en zonas de riesgo migratorio.

Actualmente, su representante legal, Regina de Moraes, encabeza las gestiones judiciales para revertir el arresto. Con una audiencia programada ante un juez de migración, su defensa buscará presentar una moción de libertad bajo fianza —estimada entre US$1500 y US$3000— mientras la familia continúa movilizada en redes sociales para exigir que el delantero pueda continuar su proceso migratorio en libertad.