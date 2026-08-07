Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino que fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos
Su detención por parte de la policía migratoria desató una fuerte campaña de su familia y allegados, en medio del endurecimiento de los controles.
La detención de Matías Pourrain por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) puso el foco en la historia de este deportista argentino radicado en Norteamérica, y que se suma a la ya larga lista de capturas en ese país.
A sus 34 años, su vida se divide entre la pasión por el fútbol de ascenso, la rutina de trabajador taxativo con sus impuestos y una situación migratoria que ahora lo mantiene bajo custodia en el centro de procesamiento de Miramar, en Florida.
Oriundo de la Argentina, Pourrain construyó una carrera vinculada fuertemente al esfuerzo del ascenso local. En su paso por el fútbol nacional, vistió la camiseta de Real Pilar, siendo parte del plantel que en junio de 2019 alcanzó la histórica hazaña del ascenso a la Primera C.
Quién es Matías Pourrain: su vida en Estados Unidos y su presente deportivo
Tiempo después de su etapa en el fútbol metropolitano, el delantero emigró a los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. En suelo estadounidense se afianzó tanto en lo personal como en lo deportivo, integrando las filas del Club Lyon de Florida, equipo que compite en la National Independent Soccer Association (NISA).
De acuerdo con el comunicado difundido por su círculo íntimo, Pourrain no era un improvisado en el sistema: ingresó legalmente al país con visa de turista, cuenta con un permiso de trabajo vigente, licencia de conducir, Florida ID y un caso de asilo pendiente desde hace años, además de carecer por completo de antecedentes criminales.
"Durante todos estos años, Matías ha trabajado, pagado sus impuestos, mantenido su documentación vigente y construido una vida y una comunidad aquí", destacaron sus allegados, remarcando que es "un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida" que no posee perfil delictivo alguno.
La sorpresiva detención y el reclamo legal
El giro inesperado en la vida de Pourrain ocurrió un jueves, cuando agentes del ICE lo interceptaron en el Aeropuerto de Fort Lauderdale. El futbolista no intentaba cruzar la frontera ni abandonar el país; simplemente se disponía a abordar un vuelo doméstico rumbo a Los Ángeles para trasladarse dentro del territorio estadounidense.
Este tipo de operativos responde al nuevo y polémico acuerdo entre el ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para rastrear pasajeros en aeropuertos, una medida impulsada por la gestión de Donald Trump que transformó las terminales aéreas en zonas de riesgo migratorio.
Actualmente, su representante legal, Regina de Moraes, encabeza las gestiones judiciales para revertir el arresto. Con una audiencia programada ante un juez de migración, su defensa buscará presentar una moción de libertad bajo fianza —estimada entre US$1500 y US$3000— mientras la familia continúa movilizada en redes sociales para exigir que el delantero pueda continuar su proceso migratorio en libertad.
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