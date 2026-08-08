Liberaron bajo fianza a la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos
La joven de 30 años fue detenida por agentes migratorios en un aeropuerto cuando se dirigía a alentar a la Selección argentina.
Un juez de Estados Unidos concedió la libertad bajo fianza de U$S10.000 a Iliana Lick, la niñera argentina de 30 años que permanece detenida desde el pasado 11 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La joven había sido arrestada cuando se dirigía a ver un partido de la Selección argentina en el Mundial.
La decisión judicial fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre, quien calificó la liberación como "un paso enorme", aunque aclaró que el proceso migratorio de la joven continúa abierto.
“Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en $10.000”, escribió Melchiorre en su cuenta de Facebook, donde durante las últimas semanas había mantenido informada a la comunidad que siguió el caso a través de un grupo.
Y agregó: “Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio”.
Durante el tiempo que permaneció detenida, familiares y allegados impulsaron una campaña en GoFundMe para afrontar los gastos de la defensa y la fianza. La iniciativa reunió alrededor de US$18.500. Lick vivía en el sur de Filadelfia y trabajaba como niñera para dos familias, que la consideran parte de su hogar y destacaron el vínculo que mantiene con los tres niños que cuidaba.
Actualmente, la argentina permanece en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, después de haber pasado por distintos centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas. Si bien el pago de la fianza le permitirá esperar la resolución de su situación fuera de una cárcel, todavía deberá atravesar el proceso migratorio abierto ante la Justicia estadounidense.
La situación de Lick se da en medio de una intensificación de los controles migratorios en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, especialmente en aeropuertos. En las últimas semanas también trascendió el caso de otro argentino, el futbolista Matías Pourrain, detenido en Florida. Para Iliana, la decisión judicial representa un alivio después de casi un mes de detención, aunque todavía deberá resolver su situación migratoria para poder recuperar plenamente su vida en Estados Unidos.
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