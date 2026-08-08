Liberaron bajo fianza a la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos

Actualmente, la argentina permanece en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, después de haber pasado por distintos centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas. Si bien el pago de la fianza le permitirá esperar la resolución de su situación fuera de una cárcel, todavía deberá atravesar el proceso migratorio abierto ante la Justicia estadounidense.

La situación de Lick se da en medio de una intensificación de los controles migratorios en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, especialmente en aeropuertos. En las últimas semanas también trascendió el caso de otro argentino, el futbolista Matías Pourrain, detenido en Florida. Para Iliana, la decisión judicial representa un alivio después de casi un mes de detención, aunque todavía deberá resolver su situación migratoria para poder recuperar plenamente su vida en Estados Unidos.