"Defender la patria": el FBI destacó su vínculo con la SIDE y el rol del Centro Nacional Antiterrorismo

En sintonía, desde las redes sociales de la SIDE replicaron el mensaje y valoraron el estatus alcanzado en la relación bilateral.

"Es un honor trabajar junto al FBI en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Los cambios impulsados en la Secretaría de Inteligencia de Estado han sido fundamentales para la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo ejemplar creado conjuntamente con el FBI", escribió el organismo nacional.

"Defender la patria": el FBI destacó su vínculo con la SIDE y el rol del Centro Nacional Antiterrorismo

"El CNA es el primero de estas características en América Latina", destacó Cristian Auguadra

Por su parte, el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, profundizó en el significado político e institucional de este vínculo estratégico y puso en valor la incorporación de estándares internacionales al sistema local.

"La SIDE y el FBI mantienen un vínculo histórico que en esta gestión profundizamos con acciones concretas. La creación del Centro Nacional Antiterrorismo junto al FBI representa un paso fundamental en esa relación y nos permite incorporar la experiencia y las mejores prácticas de una de las agencias más importantes del mundo", sostuvo el funcionario.

En la misma línea, Auguadra destacó que el organismo argentino se posiciona a la vanguardia regional: "El CNA es hoy la herramienta central del Estado argentino para coordinar la prevención del terrorismo y el primero de estas características en América Latina".

Para cerrar, el titular de la SIDE advirtió sobre la naturaleza global de los peligros actuales y la necesidad imperiosa de mantener canales fluidos de intercambio de información y asistencia recíproca entre los Estados:

"La cooperación entre la SIDE y el FBI fortalece las capacidades del Sistema de Inteligencia Nacional para anticipar amenazas y proteger a los argentinos. El terrorismo no reconoce fronteras y enfrentarlo exige cooperación, intercambio de información y coordinación. El vínculo que construimos con el FBI nos permite estar mejor preparados frente a una amenaza que es global", concluyó.