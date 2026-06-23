Hace una década, Alejandro Fantino decía que Lionel Messi "se cagaba en las finales"
El editorial más explosivo tras la derrota ante Chile en la Copa América 2016 que hoy reaparece como una postal incómoda de otra época.
En junio de 2016, en pleno estallido emocional tras una nueva final perdida por la Selección Argentina, Alejandro Fantino protagonizó uno de los editoriales más recordados de Animales Sueltos. El contexto era el de una selección golpeada, con Lionel Messi anunciando su renuncia momentánea al equipo nacional tras la derrota ante Chile en la Copa América Centenario.
En ese marco, el conductor lanzó una frase que quedó grabada en el archivo televisivo argentino: “Hay jugadores que se cagaron y se vienen cagando en las finales”.
El comentario no quedó ahí. En su análisis del partido y de las situaciones decisivas, Fantino apuntó directamente a acciones puntuales de la final ante Chile, mencionando a Lionel Messi y Gonzalo Higuaín en el repaso de las jugadas más determinantes.
“El Pipa Higuaín sabía que no iba a hacer el gol cuando robó la pelota. Messi sabía que iba a errar el penal cuando lo fue a patear”, sostuvo en vivo, en un relato atravesado por la frustración y el dramatismo de aquel momento.
La frase sobre los “jugadores que se cagaron en las finales” se instaló rápidamente como uno de los recortes más virales de aquella etapa, amplificada por un clima mediático donde las tres finales consecutivas perdidas por Argentina (2014, 2015 y 2016) habían convertido cada análisis en un juicio absoluto sobre el rendimiento de sus protagonistas.
El fragmento circuló durante años como símbolo de una mirada extrema sobre aquel ciclo, repetido en debates, redes y compilaciones de archivo cada vez que la Selección volvía a instancias decisivas.
Con el tiempo, sin embargo, esas sentencias quedaron atrapadas en una lógica de inmediatez muy propia de aquel período: lecturas definitivas sobre futbolistas que, años más tarde, terminarían reescribiendo por completo esa narrativa con títulos, rendimiento sostenido en finales y una consolidación histórica difícil de anticipar en aquel momento.
Lo que en 2016 se presentaba como diagnóstico categórico, hoy reaparece más bien como un registro de época: el de una crítica desbordada por la coyuntura, que no sobrevivió bien al paso del tiempo y terminó chocando con lo que vino después.
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