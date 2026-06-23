Hace una década, Alejandro Fantino decía que Lionel Messi "se cagaba en las finales"

El fragmento circuló durante años como símbolo de una mirada extrema sobre aquel ciclo, repetido en debates, redes y compilaciones de archivo cada vez que la Selección volvía a instancias decisivas.

Con el tiempo, sin embargo, esas sentencias quedaron atrapadas en una lógica de inmediatez muy propia de aquel período: lecturas definitivas sobre futbolistas que, años más tarde, terminarían reescribiendo por completo esa narrativa con títulos, rendimiento sostenido en finales y una consolidación histórica difícil de anticipar en aquel momento.

Lo que en 2016 se presentaba como diagnóstico categórico, hoy reaparece más bien como un registro de época: el de una crítica desbordada por la coyuntura, que no sobrevivió bien al paso del tiempo y terminó chocando con lo que vino después.