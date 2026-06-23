La estupefacción de Sofía Jujuy Jiménez a metros de Lionel Messi: el video de su reflexión
Desde una ubicación casi ecuménica y de privilegio en el Mundial 2026, Sofía Jujuy Jiménez compartió una reflexión de tono nostálgico y hasta crepuscular.
La fiebre mundialista sigue generando postales cargadas de emoción y una de las más comentadas en las últimas horas tuvo como protagonista a Sofía Jujuy Jiménez, quien vivió un momento tan privilegiado como conmovedor a pocos metros de Lionel Messi. Desde una ubicación que suele ser un anhelo para miles de hinchas y también para buena parte del periodismo deportivo, la modelo compartió una historia de Instagram en la que reconoció la fortuna de estar allí y recordó a su padre con un mensaje cargado de gratitud.
"Gracias, papá, por hacerme hincha de Argentina", escribió Jujuy, dejando en evidencia que, más allá del acceso exclusivo o de la cercanía con el capitán de la Selección, el instante estuvo atravesado por la memoria familiar y por un sentimiento casi atávico que explica la pasión por la camiseta albiceleste.
La conductora se mostró visiblemente emocionada mientras observaba de cerca a Lionel Messi, en un escenario que para muchos resulta casi quimérico. Estar a pocos metros del astro argentino durante un Mundial constituye una experiencia que muy pocas personas pueden vivir y que, inevitablemente, genera una sensación de fascinación, estupor y hasta cierta perplejidad.
En los últimos años, Jujuy Jiménez se convirtió en una presencia frecuente en grandes eventos deportivos y de entretenimiento, aunque esta vez eligió correrse del rol profesional para compartir una vivencia íntima. El mensaje tuvo una importante repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios se identificaron con la idea de que la pasión por la Selección se hereda y se transmite de generación en generación.
La figura de Messi continúa generando escenas de profunda emotividad alrededor del mundo. A sus 38 años, el capitán argentino sigue siendo el principal imán del seleccionado y cada aparición suya provoca una suerte de magnetismo colectivo, una liturgia futbolera que trasciende fronteras.
El Mundial, además, viene dejando una sucesión de episodios donde celebridades, periodistas y figuras del espectáculo comparten tribunas, palcos y sectores exclusivos con la ilusión de presenciar otro capítulo de la historia del rosarino. En ese contexto, la publicación de Jujuy adquirió un tono particularmente nostálgico, con una sensibilidad casi crepuscular que se apartó de cualquier ostentación para poner el foco en los afectos.
Entre la algarabía de los estadios, la vorágine de la competencia y la multitud de acreditados que persiguen una imagen o una declaración, la reflexión de la modelo apareció como una pequeña epifanía futbolera: detrás del privilegio de estar cerca de Messi, todavía persiste aquella niña que aprendió a querer a la Selección gracias a su padre y que, muchos años después, pudo vivir uno de esos momentos tan singulares como imperecederos.
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