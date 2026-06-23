La estupefacción de Sofía Jujuy Jiménez a metros de Lionel Messi: el video de su reflexión

En los últimos años, Jujuy Jiménez se convirtió en una presencia frecuente en grandes eventos deportivos y de entretenimiento, aunque esta vez eligió correrse del rol profesional para compartir una vivencia íntima. El mensaje tuvo una importante repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios se identificaron con la idea de que la pasión por la Selección se hereda y se transmite de generación en generación.

La figura de Messi continúa generando escenas de profunda emotividad alrededor del mundo. A sus 38 años, el capitán argentino sigue siendo el principal imán del seleccionado y cada aparición suya provoca una suerte de magnetismo colectivo, una liturgia futbolera que trasciende fronteras.

El Mundial, además, viene dejando una sucesión de episodios donde celebridades, periodistas y figuras del espectáculo comparten tribunas, palcos y sectores exclusivos con la ilusión de presenciar otro capítulo de la historia del rosarino. En ese contexto, la publicación de Jujuy adquirió un tono particularmente nostálgico, con una sensibilidad casi crepuscular que se apartó de cualquier ostentación para poner el foco en los afectos.

Entre la algarabía de los estadios, la vorágine de la competencia y la multitud de acreditados que persiguen una imagen o una declaración, la reflexión de la modelo apareció como una pequeña epifanía futbolera: detrás del privilegio de estar cerca de Messi, todavía persiste aquella niña que aprendió a querer a la Selección gracias a su padre y que, muchos años después, pudo vivir uno de esos momentos tan singulares como imperecederos.