Lionel Messi marca el ritmo: así está la batalla por la Bota de Oro en el Mundial 2026
El capitán argentino encabeza la tabla de goleadores tras un comienzo arrollador, aunque Mbappé y Haaland siguen muy cerca y prometen una lucha apasionante.
El Mundial 2026 no solo está ofreciendo emociones por la pelea entre las selecciones que buscan el título. También se vive una intensa disputa individual entre algunos de los mejores futbolistas del planeta. A medida que avanza la fase de grupos, la carrera por quedarse con la Bota de Oro se transforma en uno de los grandes atractivos de la competencia y tiene como protagonistas principales a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.
Los tres delanteros llegaron al certamen como candidatos a liderar las estadísticas ofensivas y, hasta el momento, están cumpliendo con las expectativas. Con apenas dos fechas disputadas, ya lograron marcar diferencias importantes y se posicionan por encima del resto en la tabla de artilleros, alimentando una rivalidad que promete extenderse durante todo el campeonato.
El que lleva la delantera es Messi. El capitán de la Selección Argentina atraviesa un arranque de Mundial extraordinario y acumula cinco goles en apenas dos encuentros. Primero fue la gran figura en la goleada frente a Argelia con un triplete y luego volvió a destacarse ante Austria, rival al que le convirtió dos tantos para asegurar la clasificación anticipada de la Albiceleste a los dieciseisavos de final.
Ese doblete no solo le permitió mantenerse como líder de la tabla de goleadores, sino también alcanzar una marca histórica. Gracias a esas conquistas, el rosarino llegó a 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos en la historia del torneo, superando el registro que había establecido Miroslav Klose con Alemania.
Sin embargo, la ventaja todavía es mínima. Detrás suyo aparecen dos atacantes que atraviesan un gran presente: Kylian Mbappé suma cuatro goles con Francia y continúa demostrando la capacidad goleadora que lo convirtió en una de las máximas figuras del fútbol mundial. El delantero francés volvió a destacarse en la victoria de su selección sobre Irak y sigue firme en la pelea por los principales premios individuales del certamen.
Con la misma cantidad de tantos se encuentra Erling Haaland. El goleador noruego está disputando su primera Copa del Mundo y no tardó en dejar su sello. Su potencia física y capacidad de definición le permitieron alcanzar rápidamente los primeros puestos de la clasificación. Además, Noruega se mantiene en carrera y eso le ofrece más oportunidades para seguir incrementando sus números.
Por debajo de los tres grandes protagonistas aparecen otros nombres que también tuvieron un inicio destacado. El alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David acumulan tres conquistas cada uno y se mantienen expectantes. Más atrás figura un grupo de futbolistas con dos goles, entre los que se encuentran Cody Gakpo, Vinicius Júnior, Harry Kane y Mikel Oyarzabal, entre otros.
Uno de los casos que más llama la atención es el de Cristiano Ronaldo. El portugués todavía no logró convertir en esta edición del Mundial y su sequía genera sorpresa debido a su historial goleador en grandes competencias. De todos modos, aún tiene margen para revertir la situación y buscar acercarse a los principales artilleros del torneo. La próxima jornada podría resultar determinante para la pelea por la Bota de Oro.
La tabla de goleadores del Mundial 2026
- Lionel Messi (Argentina) – 5 goles
- Kylian Mbappé (Francia) – 4 goles
- Erling Haaland (Noruega) – 4 goles
- Deniz Undav (Alemania) – 3 goles
- Jonathan David (Canadá) – 3 goles
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