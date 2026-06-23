Lionel Messi marca el ritmo: así está la batalla por la Bota de Oro en el Mundial 2026

Sin embargo, la ventaja todavía es mínima. Detrás suyo aparecen dos atacantes que atraviesan un gran presente: Kylian Mbappé suma cuatro goles con Francia y continúa demostrando la capacidad goleadora que lo convirtió en una de las máximas figuras del fútbol mundial. El delantero francés volvió a destacarse en la victoria de su selección sobre Irak y sigue firme en la pelea por los principales premios individuales del certamen.

mbappe 1

Con la misma cantidad de tantos se encuentra Erling Haaland. El goleador noruego está disputando su primera Copa del Mundo y no tardó en dejar su sello. Su potencia física y capacidad de definición le permitieron alcanzar rápidamente los primeros puestos de la clasificación. Además, Noruega se mantiene en carrera y eso le ofrece más oportunidades para seguir incrementando sus números.

Por debajo de los tres grandes protagonistas aparecen otros nombres que también tuvieron un inicio destacado. El alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David acumulan tres conquistas cada uno y se mantienen expectantes. Más atrás figura un grupo de futbolistas con dos goles, entre los que se encuentran Cody Gakpo, Vinicius Júnior, Harry Kane y Mikel Oyarzabal, entre otros.

haaland noruega

Uno de los casos que más llama la atención es el de Cristiano Ronaldo. El portugués todavía no logró convertir en esta edición del Mundial y su sequía genera sorpresa debido a su historial goleador en grandes competencias. De todos modos, aún tiene margen para revertir la situación y buscar acercarse a los principales artilleros del torneo. La próxima jornada podría resultar determinante para la pelea por la Bota de Oro.

La tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi (Argentina) – 5 goles

Kylian Mbappé (Francia) – 4 goles

Erling Haaland (Noruega) – 4 goles

Deniz Undav (Alemania) – 3 goles

Jonathan David (Canadá) – 3 goles