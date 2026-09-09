La ilusión del alcalde de Elda tras los rumores de compra del CD Eldense por parte de Lionel Messi

La inminente llegada de Lionel Messi como máximo accionista del CD Eldense sacudió por completo a la ciudad de Elda. Tras conocerse el principio de acuerdo para que el astro rosarino tome las riendas de la institución alicantina, el alcalde de la localidad, Rubén Alfaro, rompió el silencio en rueda de prensa para ratificar el entusiasmo que genera el desembarco de la figura mundial y asegurar el compromiso de la comuna con la nueva gestión.