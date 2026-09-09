La ilusión del alcalde de Elda tras los rumores de compra del CD Eldense por parte de Lionel Messi
Rubén Alfaro confirmó los contactos con el entorno del astro argentino, garantizó el apoyo económico del municipio y remarcó el impacto internacional que tendrá la llegada del rosarino al club de la Segunda División de España.
La inminente llegada de Lionel Messi como máximo accionista del CD Eldense sacudió por completo a la ciudad de Elda. Tras conocerse el principio de acuerdo para que el astro rosarino tome las riendas de la institución alicantina, el alcalde de la localidad, Rubén Alfaro, rompió el silencio en rueda de prensa para ratificar el entusiasmo que genera el desembarco de la figura mundial y asegurar el compromiso de la comuna con la nueva gestión.
El jefe municipal explicó que en los contactos con el círculo cercano al capitán de la Selección Argentina se ponderó la riquísima historia de la entidad, decana de la provincia de Alicante, sumado a sus dos ascensos al fútbol profesional en los últimos tres años.
Asimismo, Alfaro garantizó que el municipio mantendrá su respaldo financiero para potenciar las inferiores y el fútbol base, recordando que desde la conversión del club en sociedad anónima deportiva en 2022, la alcaldía aportó más de cuatro millones de euros mediante patrocinios de un millón por temporada.
El alcalde de Elda respaldó la compra del CD Eldense por parte de Lionel Messi
Para una comunidad de poco más de 55.000 habitantes, con 3.500 abonados y un estadio como el Nuevo Pepico Amat con aforo para 5.800 espectadores, la figura de Leo representa un salto cualitativo sin precedentes. La operación marcará además la primera experiencia del actual futbolista de Inter Miami al frente de una institución profesional europea, complementando su presencia previa como accionista en el UE Cornellà de la Tercera RFEF.
En lo estrictamente deportivo, el plano institucional choca con un presente complejo. El conjunto azulgrana ocupa la posición 20 de 22 en LaLiga Hypermotion, cosechando apenas dos unidades sobre doce posibles producto de dos empates y dos caídas. Sin victorias en el certamen, la plantilla buscará cambiar el rumbo este domingo 13 de septiembre desde las 9:00 (hora argentina) cuando visite al Real Sporting de Gijón por la quinta jornada.
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