Quiénes son los hijos de Chiche Gelblung: Federico, María y Magdalena

La combinación entre formación empresarial y participación en un emprendimiento periodístico familiar marcó buena parte de su recorrido profesional. Aun así, Federico siempre conservó un bajo perfil y son escasas sus apariciones públicas.

María Gelblung, docente y parte del equipo de su padre

María es la segunda hija del matrimonio y, al igual que Federico, mantuvo una vida alejada de la exposición que acompañó a su padre durante décadas. Su perfil profesional tiene dos aspectos destacados. Por un lado, es docente; por otro, formó parte del equipo de producción de su padre. Esa participación permitió que tuviera un vínculo directo con el trabajo cotidiano de Chiche, aunque desde detrás de cámaras.

María tuvo además algunas apariciones públicas vinculadas a situaciones familiares. En octubre de 2024, por ejemplo, fue ella quien habló con Teleshow para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de su padre durante una internación. En aquella oportunidad explicó que Gelblung se estaba realizando estudios y aseguró que no había motivos para preocuparse.

Ese episodio mostró también el papel que María ocupaba dentro del círculo familiar: una de las personas cercanas al periodista y, al mismo tiempo, integrante de su equipo de trabajo. En una entrevista, Gelblung había mencionado a sus hijos durante la cuarentena y los había nombrado como Maggie, Mary y Federico. En aquel momento contó que mantenían contacto mediante videollamadas y destacó, con su habitual tono irónico, que les reclamaba que no se olvidaran de sus padres.

Magdalena, la hija que tuvo mayor exposición pública

Magdalena, conocida familiarmente como Maggie, es la menor de los tres hermanos y fue quien tuvo una mayor presencia frente a las cámaras. Trabajó como periodista en el portal de su padre y también tuvo un paso por C5N como notera. Además, desarrolló una carrera como modelo, una actividad relacionada con la trayectoria de su madre, Cristina Seoane, quien fue modelo antes de dedicarse a otras tareas.

Magdalena también estudió actuación y durante algunos años estuvo vinculada al mundo de la moda. En 2017, una entrevista de Infobae la describía como modelo y propietaria de la marca de indumentaria Cecé, emprendimiento que había desarrollado paralelamente a sus trabajos anteriores.

Su relación con el periodismo fue, de todos modos, una parte importante de su historia profesional. El propio Gelblung explicó que su hija menor había tenido mayor protagonismo público precisamente porque había trabajado en medios. “Yo con todos mis hijos he sido presente. Lo que pasa es que ella hizo periodismo y, por ahí, por ese motivo tenía más protagonismo. Pero la verdad es que tengo buena relación con todos”, había señalado el conductor al hablar de Magdalena.

Una familia que eligió mantenerse lejos de las cámaras

Aunque dos de sus hijos trabajaron en medios y Magdalena llegó a tener exposición como periodista y modelo, ninguno construyó una carrera pública comparable con la de Chiche Gelblung. Ese contraste también fue una característica de la familia. Mientras el periodista convirtió su propia personalidad en una marca televisiva durante décadas, sus hijos conservaron una vida considerablemente más privada.

Cristina Seoane también tuvo un papel central en esa dinámica familiar. Ella y Chiche llevaban décadas juntos y formaron una familia que se amplió con la llegada de siete nietos. En una entrevista reciente con LA NACION, el periodista volvió a referirse a sus tres hijos —Federico, María y Maggie— y al vínculo que mantiene con ellos.

La familia, además, fue uno de los aspectos que Gelblung reivindicó al hablar de su vida personal. Su extensa carrera estuvo acompañada por cambios de canales, radios, revistas y proyectos periodísticos, pero en sus entrevistas también apareció reiteradamente la importancia que le atribuyó a sus hijos y nietos.