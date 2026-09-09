Scott McTominay fue operado del corazón: el parte médico y cuándo volverá a jugar

Una pieza clave del Napoli y de Escocia

McTominay llegó al Napoli durante el mercado de pases del verano europeo de 2024, procedente del Manchester United. En poco tiempo consiguió transformarse en uno de los futbolistas más importantes del plantel y fue protagonista de la campaña que terminó con la conquista del Scudetto en su primera temporada en Italia.

Su identificación con el club también trascendió lo estrictamente futbolístico. Los hinchas napolitanos comenzaron a llamarlo “McFratm”, un apodo que combina su apellido con fratello mio, expresión italiana que significa “mi hermano”.

El mediocampista también tuvo un papel destacado con Escocia durante el Mundial 2026. Fue titular y completó los 90 minutos en los tres partidos de la fase de grupos disputados por su selección, frente a Haití, Marruecos y Brasil.