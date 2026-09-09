Scott McTominay fue operado del corazón: el parte médico y cuándo volverá a jugar
El mediocampista del Napoli y de la Selección de Escocia fue sometido a una ablación cardíaca para tratar una arritmia leve y benigna. La intervención fue exitosa.
Scott McTominay, una de las figuras del Napoli y futbolista de la Selección de Escocia, fue sometido a una ablación cardíaca para corregir una arritmia que los especialistas calificaron como leve y benigna. La intervención se realizó este martes por la mañana en el Spire Manchester Hospital, en Inglaterra, y el club italiano informó que el procedimiento terminó de manera exitosa.
La noticia generó preocupación entre los hinchas del conjunto napolitano, aunque el parte médico difundido por la institución llevó tranquilidad respecto de la evolución del mediocampista. El futbolista deberá ahora cumplir con un período de descanso antes de reincorporarse progresivamente a los entrenamientos.
El parte médico del Napoli
A través de sus canales oficiales, el Napoli confirmó los detalles de la intervención y señaló: “El martes por la mañana, Scott McTominay se sometió a un procedimiento de ablación en el Spire Manchester Hospital. La operación fue un completo éxito”. Además, el club italiano informó cuál será el siguiente paso en la recuperación del jugador: “McTominay descansará durante dos semanas y luego retomará los entrenamientos”.
Como consecuencia de este período de recuperación, el escocés se perderá el partido de Champions League ante Arsenal y tampoco estará disponible para los compromisos de la Serie A frente a Bologna y Fiorentina, todos ellos anteriores al próximo parón internacional.
La alteración en el ritmo cardíaco fue considerada leve y benigna, pero el cuerpo médico determinó que era necesario realizar el procedimiento para corregirla y evitar que continuara afectando al futbolista.
Una pieza clave del Napoli y de Escocia
McTominay llegó al Napoli durante el mercado de pases del verano europeo de 2024, procedente del Manchester United. En poco tiempo consiguió transformarse en uno de los futbolistas más importantes del plantel y fue protagonista de la campaña que terminó con la conquista del Scudetto en su primera temporada en Italia.
Su identificación con el club también trascendió lo estrictamente futbolístico. Los hinchas napolitanos comenzaron a llamarlo “McFratm”, un apodo que combina su apellido con fratello mio, expresión italiana que significa “mi hermano”.
El mediocampista también tuvo un papel destacado con Escocia durante el Mundial 2026. Fue titular y completó los 90 minutos en los tres partidos de la fase de grupos disputados por su selección, frente a Haití, Marruecos y Brasil.
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