Hinchas de Flamengo agredieron a periodista brasileña que cubre la final de la Libertadores
El repudiable hecho ocurrió durante una transmisión en vivo desde Lima, donde este sábado se desarrollará la final por la Copa entre dos clubes brasileños: Flamengo y Palmeiras.
Un episodio inaceptable ocurrió en la previa de la final por Copa Libertadores que se disputará este sábado en Lima: una periodista brasileña fue agredida por hinchas de Flamengo mientras hacía una nota en vivo desde la capital peruana.
Se trata de Duda Dalponte, de 35 años y reportera de Globo, quien se encuentra en Perú para cubrir el partido entre Palmeiras y Flamengo, y en el momento de una transmisión en vivo para el programa “O Hoje” se hallaba entre hinchas del club de Rio de Janeiro.
En esas circunstancias, mientras estaba en el aire la reportera sufrió varios tirones de pelo, aunque se mantuvo impávida y con una actitud profesional; pero al tercer tirón por parte de los fanáticos que la rodeaban la situación fue insostenible y se dio vuelta para hacer un firme reclamo a quien o quienes la estaban agrediendo.
“Lo que pasó hoy fue una agresión”
“Hay cosas que no son broma”, declaró posteriormente la periodista agredida, señalando que “llegué a casa después de un día muy agotador. Normalmente, estas coberturas con los hinchas son muy agotadoras, pero hoy lo fue aún más por lo que pasó”.
Mediante un video publicado en redes sociales, Duda hizo el relato de lo sucedido: “Estaba transmitiendo en vivo para Globo y alguien me tiró del pelo. La primera vez, pensé que fue sin querer. Estamos acostumbrados a hacer estas cosas con los hinchas y a veces hay empujones, un alboroto, lo cual es normal”.
“En el segundo momento vi que fue intencional. Y en el tercero me di la vuelta para intentar comprender qué estaba pasando y encontrar al responsable. Hablé con los hinchas que estaban allí, pero no encontramos a la persona”, explicó.
“Todo esto es parte del juego, pero hay cosas que no son bromas, que no son solo emoción. Hay cosas que son agresiones. Y lo que pasó hoy fue una agresión. Una situación lamentable”, añadió la cronista.
Y finalizó: “Me entristeció mucho haber vivido esto y que todavía siga sucediendo. Espero que no vuelva a ocurrir y que sirva de lección para quienes faltan al respeto a los periodistas que trabajan en la calle, especialmente a las mujeres. Que se den cuenta”.
