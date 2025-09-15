Hinchas de Racing preparan un banderazo en Pilar antes del cruce ante Vélez por Copa Libertadores
La movilización será el lunes a las 20 en el hotel donde concentra el plantel. Los micros saldrán desde la sede de Avellaneda rumbo a Pilar para alentar al equipo.
Los hinchas de Racing organizan un banderazo en apoyo al plantel en la previa del duelo frente a Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La convocatoria será este lunes a las 20 en el hotel de Pilar donde concentra el equipo de Gustavo Costas, con micros que partirán desde Avellaneda.
El encuentro, que genera muchas expectativas puertas adentro, será este lunes a partir de las 20 en el hotel de Pilar donde se encuentra concentrado el equipo. La convocatoria busca dar un fuerte respaldo al grupo de cara a un cruce determinante en el certamen continental y que puede definir muchas cosas en el futuro cercano de una temporada muy importante.
Cómo será la movilización de los hinchas de Racing en la previa del duelo ante Vélez
Día y hora: lunes, 20 hs.
Lugar: hotel de concentración en Pilar.
Salida de micros: desde la sede de Avenida Mitre en Avellaneda.
El objetivo de los fanáticos es brindarle todo su apoyo al plantel antes de visitar a Vélez en el José Amalfitani y llegar con envión anímico a la revancha que se jugará la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda.
Probables formaciones del duelo entre Vélez y Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
