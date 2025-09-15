Desagradable: la obscena bandera que la hinchada de Rosario Central dedicó a Cristian Fabbiani tras el clásico

Como era de esperarse, estas burlas no demoraron en volverse viral en redes sociales, despertando todo tipo de reacciones: "Cuando Central descendió por cuarta vez, el golpe los destruyó, quedó gravemente acomplejado; hoy no pueden hacer nada, ni siquiera ir a ver a su equipo, sin que todas sus acciones estén dirigidas hacia Newell's, absoluto protagonista de sus vidas", escribió un usuario en X.

Otro destacó: "Qué enfermo está el fútbol argentino y así quieren visitantes", reflexionando sobre la obscenidad de los trapos canallas.

