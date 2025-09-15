Desagradable: la obscena bandera que la hinchada de Rosario Central dedicó a Cristian Fabbiani tras el clásico
Si bien el triunfo ante Newell's fue en la sexta fecha del Torneo Clausura, los canallas aprovecharon su localía ante Boca para lanzar una fuerte burla al DT.
Sin lugar a dudas, el clásico entre Rosario Central y Newell's es uno de los más picantes del fútbol argentino. En la fecha 6 del Torneo Clausura, esta histórica rivalidad rosarina volvió a tener un duelo, donde el Canalla se impuso por 1-0 con un golazo de Ángel Di María. Como en la siguiente jornada el equipo dirigido por Ariel Holan fue visitante ante Sarmiento, la hinchada canalla aprovechó la localía ante Boca de este fin de semana (fecha 8) para dedicarle una fuerte burla a Cristian Fabbiani, DT de la Lepra.
Al volver al Gigante de Arroyito para el encuentro que finalizó empatado con el Xeneize, la hinchada de Rosario Central hizo que el "Ogro" fuera blanco de obscenas cargadas, con una bandera que desató la polémica en redes sociales: allí se ve a un "Canaya" (con Y, como explicó Roberto Fontanarrosa al crear ese personaje que apareció en reiteradas oportunidades en la camiseta desde 2007) y Fabbiani, personificado como Fiona de la película Shrek debido a su conocido apodo.
En este sentido, el trapo que fue desplegado en la cancha rosarina muestra al "Canaya" en una pose sexual sobre el "Ogro", que es una caricatura del film mencionado, pero con un rostro parecido al del entrenador de Newell's y unos senos exuberantes. Además, hubo otra bandera en forma de pene con la leyenda "siempre lo tendrás", que tiraba un líquido sobre otro trapo con el rostro de Fabbiani.
Como era de esperarse, estas burlas no demoraron en volverse viral en redes sociales, despertando todo tipo de reacciones: "Cuando Central descendió por cuarta vez, el golpe los destruyó, quedó gravemente acomplejado; hoy no pueden hacer nada, ni siquiera ir a ver a su equipo, sin que todas sus acciones estén dirigidas hacia Newell's, absoluto protagonista de sus vidas", escribió un usuario en X.
Otro destacó: "Qué enfermo está el fútbol argentino y así quieren visitantes", reflexionando sobre la obscenidad de los trapos canallas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario