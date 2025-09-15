Insólito: un nene hincha de River fue a la cancha de Racing con la camiseta de Atlético Tucumán
Durante el encuentro entre la Academia y San Lorenzo, un niño sorprendió al contar que era del Milloonario pero llevaba la casaca del Decano sobre la banda roja.
Racing venció 2-0 a San Lorenzo en el Cilindro por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, pero lo más llamativo ocurrió fuera del juego. Durante una entrevista televisiva, un niño confesó ser hincha de River aunque estaba con la camiseta de Atlético Tucumán, mientras que otro sorprendió al declararse fanático de Boca.
En pleno triunfo del equipo dirigido por Gustavo Costas ante el Cuervo en una nueva jornada del fútbol argentino, dos chicos fueron entrevistados por ESPN mientras alentaban desde el alambrado. Uno de ellos llamó la atención por su particular look: tenía puesta la camiseta de Atlético Tucumán, pero debajo llevaba la de River. Entre risas, explicó: "Uso esta porque no tengo otra. No tengo la de Racing, aguante River", gritó el pequeño para la sorpresa del periodista.
“Esta la tengo porque es de mi tío”, agregó ante la pregunta. A su lado, el otro pequeño sorprendió con otra confesión inesperada: “Yo soy de Boca…”.
Racing le ganó a San Lorenzo y se acomodó en la previa del duelo ante Vélez por Copa Libertadores
Racing volvió al triunfo este viernes al enfrentar a San Lorenzo en un clásico picante, imponiéndose por 2-0, en el marco del partido interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
A los 37 minutos del partido, llegó Nazareno Colombo para abrir el marcador a favor de la Academia. Luego, Solari selló el triunfo con un gol a los 58. Si bien continúan muy mal en la tabla de la Zona A, este triunfo es un respiro para el conjunto de Gustavo Costas que no ganaba desde la fecha 2 y ya piensa en el duelo de este martes ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
