Insólito: un nene hincha de River fue a la cancha de Racing con la camiseta de Atlético Tucumán

En pleno triunfo del equipo dirigido por Gustavo Costas ante el Cuervo en una nueva jornada del fútbol argentino, dos chicos fueron entrevistados por ESPN mientras alentaban desde el alambrado. Uno de ellos llamó la atención por su particular look: tenía puesta la camiseta de Atlético Tucumán, pero debajo llevaba la de River. Entre risas, explicó: "Uso esta porque no tengo otra. No tengo la de Racing, aguante River", gritó el pequeño para la sorpresa del periodista.