Los 11 de Gustavo Costas para visitar a Vélez por la Copa Libertadores
Con nueve nombres confirmados, el entrenador de Racing define si acompaña a Maravilla Martínez con un extremo o refuerza el mediocampo.
Racing ultima detalles para visitar a Vélez en Liniers por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El entrnador Gustavo Costas ya tiene nueve titulares confirmados y mantiene una duda en el mediocampo, que podría alterar el esquema. El plantel se concentra en Pilar y recibirá un banderazo de los hinchas este lunes.
En el arco, Facundo Cambeses parte como primera opción y Gabriel Arias se perfila para ocupar el banco. La columna vertebral defensiva que probó el cuerpo técnico en el Cilindro —con Franco Pardo, Santiago Sosa y Nazareno Colombo en la dupla central— sería la que salte a la cancha en Liniers, acompañada por Gastón Martirena en el lateral derecho y Gabriel Rojas por la izquierda. En el mediocampo, Juan Nardoni y Agustín Almendra recuperarían su lugar con la posibilidad de que Matías Zaracho sume minutos si Costas opta por fortalecer la zona de creación.
Adrián “Maravilla” Martínez llega en un gran momento —autor de los goles clave en la clasificación— y será una de las referencias ofensivas junto a Santiago Solari, quien también tiene chances de arrancar como titular tras marcar frente a San Lorenzo. La discusión del cuerpo técnico pasa por el undécimo lugar: Duván Vergara fue alternativa durante el semestre, Tomás Conechny ingresó en el último partido y Adrián Balboa funcionó ante Peñarol; sin embargo, la opción de darle más poder de juego al mediocampo con Zaracho, o apostar por un perfil más ofensivo con Martín Barrios o Luciano Vietto, mantiene viva la expectativa.
En cuanto a sanciones, Bruno Zuculini recibió una fecha de suspensión por la expulsión estando en el banco, por lo que estaría disponible para la revancha; en cambio, Marcos Rojo acumuló una sanción de dos partidos y no podrá estar en ninguna de las dos etapas de la serie. Esa determinación del tribunal disciplinario modifica las alternativas tácticas y la planificación para la vuelta en el Cilindro.
Además, la concentración en Pilar tendrá una previa especial: los hinchas de la Academia organizaron un banderazo para este lunes a las 20 en el hotel de concentración, en señal de apoyo antes de la ida copera. La movilización fue anunciada para acompañar al equipo en la recta inicial de una serie que promete intensidad y donde el resultado en Liniers marcará el rumbo.
La posible formación de Racing para visitar a Vélez por la Copa Libertadores
En definitiva, los 11 de Racing para jugar con Vélez serían con Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari y Maravilla Martínez.
Costas dará la formación oficial en la previa del choque, pero la sensación en el cuerpo técnico es que, más allá de la variante final, Racing saldrá a Liniers con la intención de ser protagonista y traer un resultado positivo que permita definir la serie en Avellaneda.
