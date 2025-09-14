Arranca una semana clave en la Copa Libertadores: días y horarios de los cuartos de final

Los que siguen en carrera son River y Estudiantes, con cuatro títulos cada uno; seguidos por Palmeiras, San Pablo y Flamengo, con tres; y completan Racing, Vélez y Liga, con una estrella cada uno.

Días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los cuartos de final de la Copa Libertadores iniciarán en la semana del 17 de septiembre, y se definirán una semana más tarde. El día y el horario fueron confirmados por Conmebol.

Vélez vs Racing: ida martes 16/09 a las 19 horas en Liniers ; vuelta 23/09 a las 19 horas en Avellaneda

River vs Palmeiras: ida miércoles 17/09 a las 21.30 horas en Buenos Aires ; vuelta 24/09 a las 21.30 horas en San Pablo

San Pablo vs Liga de Quito: ida jueves 18/09 a las 19 horas en Quito ; vuelta 25/09 a las 19 horas en San Pablo

Estudiantes vs Flamengo: ida jueves 18/09 a las 21.30 horas en La Plata; vuelta 25/09 a las 21.30 horas en Río de Janeiro

image

Calendario de la Copa Libertadores 2025

Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.

Cuartos de final: 17 de septiembre.

Semifinales: 22 de octubre.

Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.