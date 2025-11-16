Histórica remontada de Los Pumas ante Escocia en Edimburgo: así quedaron en el ranking

Argentina dispuso de dos chances para descontar, pero Mallía falló ambos envíos. En un cierre flojo del primer tiempo, un line ofensivo terminó en infracción y posesión para Escocia. A pesar de tener más territorio (57% contra 43%) y posesión (56% a 44%), los errores y la eficacia rival marcaron la diferencia.

Los cambios de Contepomi que cambiaron la historia

A los 5’ del complemento, Felipe Contepomi tomó una decisión audaz: cinco cambios simultáneos, incluidos los dos medios. Entraron Thomas Gallo, Francisco Coria, Pablo Matera, Tobías Moyano y Santiago Carreras por Mayco Vivas, Pedro Delgado, Gonzalo Oviedo, Santiago Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli.

La reacción llegó a partir de un error poco habitual de Russell, cuyo pase largo fue interceptado por Moyano. La jugada derivó en un penal burdo de Blair Kinghorn, amonestado, y tras esa infracción Julián Montoya apoyó el primer try argentino para el 21-7. Minutos después, aprovechando el hombre de más, Isgró llegó al ingoal para el 21-12. Escocia volvió a estirar la ventaja con un penal de Russell (24-12), pero Los Pumas mantuvieron el envión. Rubiolo apoyó el tercer try tras una secuencia profunda de los forwards, dejando el partido 24-19.

La inercia positiva continuó tras un scrum en el que Moyano aportó vértigo como medio scrum. Mateo Carreras quebró líneas y los forwards completaron la acción con un try de Pablo Matera, confirmado por el TMO. Santiago Carreras sumó la conversión para poner el 26-24, ya con la Selección al frente.

Lejos de sufrir en el final, Argentina dominó territorialmente y decoró su actuación con el try de Justo Piccardo, otro recién ingresado. Con ese último empuje, Los Pumas sellaron una victoria histórica que fortalece el presente del equipo y el objetivo de llegar al próximo Mundial como cabeza de serie.