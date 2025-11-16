Histórica remontada de Los Pumas ante Escocia en Edimburgo: así quedaron en el ranking
El seleccionado de rugby argentino logró una épica victoria 33-24 tras ir 21-0 abajo ante Escocia en Edimburgo y sostienen el sexto puesto del ranking rumbo al Mundial 2027.
Los Pumas protagonizaron una remontada memorable en Edimburgo al vencer 33-24 a Escocia después de estar 21-0 abajo, cortando una racha adversa de cuatro derrotas y asegurando un triunfo clave para proteger el sexto puesto del ranking, que los mantendría como cabeza de serie para el Mundial 2027.
El seleccionado argentino de rugby consiguió una victoria histórica en el estadio Murrayfield, donde habían caído en sus últimas cuatro visitas. El equipo dirigido por Felipe Contepomi perdía por una amplia diferencia hasta los 17 minutos del segundo tiempo, pero logró revertir un partido que parecía sentenciado para imponerse finalmente por 33-24.
La Selección cambió su imagen a partir de las modificaciones en el complemento, con más energía, dinamismo y una mejora notable en ataque. El entrenador movió el banco en un momento crítico y el ingreso de varios suplentes transformó el rumbo de un encuentro que se había presentado adverso desde el inicio. El triunfo no solo corta la seguidilla de derrotas en territorio escocés, sino que además resulta clave para sostener el sexto puesto del ranking mundial, una posición decisiva porque permitiría a Argentina ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027.
El duelo se presentó complejo desde el inicio. Escocia mostró un juego práctico y sólido articulado por Finn Russell, una de sus grandes figuras. A los 13’, Jack Dempsey anotó el primer try tras filtrarse entre Mateo Carreras y Pedro Rubiolo. En ese tramo, Los Pumas jugaban con un hombre menos por la amarilla a Juan Cruz Mallía, sancionado por un manotazo a los 4’.
La defensa argentina resistió en varias acciones, incluida una intervención clave de Gerónimo Prisciantelli. Sin embargo, los escoceses aprovecharon mejor sus oportunidades y anotaron nuevamente con la potencia de sus forwards, que quebraron la línea nacional tras un empuje liderado por Ashman.
Argentina dispuso de dos chances para descontar, pero Mallía falló ambos envíos. En un cierre flojo del primer tiempo, un line ofensivo terminó en infracción y posesión para Escocia. A pesar de tener más territorio (57% contra 43%) y posesión (56% a 44%), los errores y la eficacia rival marcaron la diferencia.
Los cambios de Contepomi que cambiaron la historia
A los 5’ del complemento, Felipe Contepomi tomó una decisión audaz: cinco cambios simultáneos, incluidos los dos medios. Entraron Thomas Gallo, Francisco Coria, Pablo Matera, Tobías Moyano y Santiago Carreras por Mayco Vivas, Pedro Delgado, Gonzalo Oviedo, Santiago Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli.
La reacción llegó a partir de un error poco habitual de Russell, cuyo pase largo fue interceptado por Moyano. La jugada derivó en un penal burdo de Blair Kinghorn, amonestado, y tras esa infracción Julián Montoya apoyó el primer try argentino para el 21-7. Minutos después, aprovechando el hombre de más, Isgró llegó al ingoal para el 21-12. Escocia volvió a estirar la ventaja con un penal de Russell (24-12), pero Los Pumas mantuvieron el envión. Rubiolo apoyó el tercer try tras una secuencia profunda de los forwards, dejando el partido 24-19.
La inercia positiva continuó tras un scrum en el que Moyano aportó vértigo como medio scrum. Mateo Carreras quebró líneas y los forwards completaron la acción con un try de Pablo Matera, confirmado por el TMO. Santiago Carreras sumó la conversión para poner el 26-24, ya con la Selección al frente.
Lejos de sufrir en el final, Argentina dominó territorialmente y decoró su actuación con el try de Justo Piccardo, otro recién ingresado. Con ese último empuje, Los Pumas sellaron una victoria histórica que fortalece el presente del equipo y el objetivo de llegar al próximo Mundial como cabeza de serie.
