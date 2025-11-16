Elecciones en Chile: las encuestas anticipan un balotaje entre el oficialismo y la ultraderecha

Johannes Kaiser (libertario): Diputado y figura disruptiva dentro de la derecha más dura; creció rápido en las encuestas y disputa el mismo electorado que Kast.

Evelyn Matthei (derecha tradicional): Exministra y referente histórica del sector, apuesta a perfilarse como opción moderada frente a los discursos más radicalizados.

candidatos chile

Los demás postulantes, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami, compiten con niveles de apoyo considerablemente menores. Las proyecciones de Cadem, Atlas Intel y Panel Ciudadano muestran a Jara con una ventaja clara, mientras Kast y Kaiser se disputan voto a voto el segundo lugar. Matthei aparece por debajo, pero aún en carrera.

Si estos números se confirman, la definición se trasladará al balotaje del 14 de diciembre. En ese escenario, Kaiser ya adelantó que apoyará a cualquier candidatura que enfrente al oficialismo, mientras que Jara insistió en convocar a votar "porque la política impacta directamente en la vida cotidiana".

Además de elegir presidente, el país renueva la Cámara de Diputados y parte del Senado, configurando un mapa político que anticipa un Congreso fragmentado y con fuertes tensiones internas para quien asuma en marzo.