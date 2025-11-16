Instituto vs. Talleres por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
En una nueva edición del clásico cordobés, una Gloria sin chances de playoffs recibe a la T, que va camino a los octavos de final del Torneo Clausura.
La fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura pondrá frente a frente a Instituto y Talleres en un nuevo clásico cordobés, a disputarse este domingo a las 17:00 en el Estadio Monumental Presidente Perón. Mientras el encuentro es de mero cumplimiento para uno, el otro se juega su boleto a la siguiente fase del torneo.
Talleres, dirigido por Carlos Tevez, llega a esta definición con la calculadora en mano y la clasificación a los playoffs como objetivo central. Actualmente en el 7° puesto con 20 unidades, el conjunto albiazul depende de sí mismo: una victoria ante su clásico rival le asegurará automáticamente un lugar entre los ocho mejores de la Zona A.
No obstante, si el resultado es un empate o una derrota, La T deberá aguardar que se produzcan resultados favorables en otros encuentros. Para este compromiso decisivo, el cuerpo técnico lamentará la baja del mediocampista Juan Camilo Portilla, convocado a la Selección de Colombia para la Fecha FIFA.
Por el otro lado, Instituto afronta esta última jornada sin posibilidades de acceder ni a los playoffs ni a las copas internacionales de 2026. La Gloria del Gato Oldrá, que viene de cerrar un año irregular con tres derrotas consecutivas, incluyendo la caída 2-1 ante Sarmiento en la jornada anterior, buscará cerrar la temporada dándole una alegría a su público y, de paso, frustrando las aspiraciones de su clásico rival. En el plano institucional, la dirigencia confirmó que hará uso de la opción de compra por el 80% del pase del delantero Alex Luna, quien firmará un vínculo con el club hasta diciembre de 2029.
Probables formaciones del duelo
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Jhon Córdoba, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lódico; Alex Luna y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Joaquín Mosqueira y Ulises Ortegoza; Rick; Luis Miguel Angulo y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Instituto vs. Talleres: datos del partido
- Hora: 17
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Hernán Mastrángelo
- Estadio: Monumental Presidente Perón
