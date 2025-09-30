Hostil recibimiento a Enzo Fernández: agresión de hinchas del Benfica en su regreso por la Champions League
El campeón del mundo fue agredido con proyectiles por hinchas del Benfica, en su primer cruce contra su exequipo desde su polémica salida.
Chelsea y Benfica se enfrentaron en Londres por la segunda fecha de la UEFA Champions League y Enzo Fernández fue el gran apuntado de la noche. Cada intervención del volante campeón del mundo con la Selección Argentina estuvo acompañada por silbidos, pero la tensión escaló cuando tuvo que ejecutar un córner.
Desde la tribuna visitante comenzaron a arrojarle objetos, lo que obligó a detener el partido por unos segundos. La situación llegó a tal punto que José Mourinho, actual DT del Chelsea, corrió hacia el sector donde estaban los hinchas lusos para pedir calma y evitar que el encuentro se complicara aún más.
El malestar de la afición del Benfica tiene origen en la forma en que Enzo Fernández dejó el club. A principios de 2023, tras consagrarse campeón del mundo en Qatar, el mediocampista presionó para concretar su salida rumbo al Chelsea.
En aquellos días, viajó a la Argentina para pasar Año Nuevo sin autorización, faltó a entrenamientos y fue sancionado internamente. El propio entrenador, Roger Schmidt, lo criticó públicamente al remarcar que las reglas eran iguales para todos y que el jugador había intentado forzar su transferencia.
Una negociación conflictiva
La tensión también involucró a las dirigencias. Rui Costa, presidente del Benfica, acusó al Chelsea de actuar con “falta de respeto” por intentar negociar condiciones distintas a la cláusula de rescisión de 120 millones de euros y de “volver loco” a Fernández para acelerar su traspaso.
Finalmente, el club inglés abonó 121 millones de euros el último día del mercado de pases, sellando una transferencia récord. Sin embargo, el proceso dejó un fuerte resentimiento entre los hinchas portugueses, quienes no perdonan ni al jugador ni a la institución londinense.
El partido en Stamford Bridge dejó en claro que, más allá del tiempo transcurrido, la relación entre Enzo Fernández y la hinchada del Benfica sigue rota. El hostil recibimiento y la agresión durante el encuentro confirmaron que el regreso del mediocampista a cruzarse con su exequipo difícilmente pase inadvertido en el futuro.
