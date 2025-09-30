Hostil recibimiento a Enzo Fernández: agresión de hinchas del Benfica en su regreso por la Champions League

Una negociación conflictiva

La tensión también involucró a las dirigencias. Rui Costa, presidente del Benfica, acusó al Chelsea de actuar con “falta de respeto” por intentar negociar condiciones distintas a la cláusula de rescisión de 120 millones de euros y de “volver loco” a Fernández para acelerar su traspaso.

Finalmente, el club inglés abonó 121 millones de euros el último día del mercado de pases, sellando una transferencia récord. Sin embargo, el proceso dejó un fuerte resentimiento entre los hinchas portugueses, quienes no perdonan ni al jugador ni a la institución londinense.

El partido en Stamford Bridge dejó en claro que, más allá del tiempo transcurrido, la relación entre Enzo Fernández y la hinchada del Benfica sigue rota. El hostil recibimiento y la agresión durante el encuentro confirmaron que el regreso del mediocampista a cruzarse con su exequipo difícilmente pase inadvertido en el futuro.