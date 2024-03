Marcos Acuña sufrió cantos racistas en España: le gritaban "mono"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SevillaFC/status/1774098798601453975&partner=&hide_thread=false El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el #GetafeSevillaFC. #LALIGAVSRacismo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 30, 2024

Por su parte, su compañero Sergio Ramos reclamó respeto: "Venimos reclamando respeto dentro del mundo del fútbol, que la gente no venga aquí, a un estadio de fútbol, a liberarse y a decir tonterías, a insultar a los jugadores. El línea escuchó un insulto a Acuña y se lo hizo saber al árbitro".

️️ Sergio Ramos: "Queremos mirar hacia delante y no hacía atrás" #GetafeSevillaFC — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 30, 2024

Aún no hay resolución, pero puede que multen económicamente al club Getafe por la actitud de sus hinchas con el fin de concientizar sobre este tipo de situaciones y que no vuelvan a surgir. El jugador aún no se pronunció sobre los hechos.