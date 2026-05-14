Alivio en River y la Selección Argentina: cómo están Gonzalo Montiel y Marcos Acuña

En el caso de Marcos Acuña, el defensor logró completar el primer tiempo pero luego fue reemplazado por precaución. El propio futbolista le transmitió tranquilidad al entrenador durante el encuentro, aunque desde el banco decidieron no correr riesgos innecesarios teniendo en cuenta la seguidilla de partidos importantes que afronta el equipo.

gonzalo montiel

Tranquilidad para Scaloni a un mes del Mundial 2026

Después de la victoria ante Gimnasia, Eduardo Coudet se encargó personalmente de llevar calma en conferencia de prensa. El entrenador explicó cuál era el cuadro físico de ambos jugadores y descartó lesiones importantes. ”Marcos me dijo ‘estoy contracturado, pero termino el primer tiempo’ y yo dije ‘afuera’. Lo de Cachete, estaba sobrecargado y se sintió un poco duro. Ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante”, aseguró el DT.

Las próximas prácticas serán determinantes para definir si los dos laterales llegan en condiciones óptimas para jugar desde el inicio frente a Rosario Central. Más allá de eso, en River saben que el calendario comprimido obliga a administrar esfuerzos y probablemente el cuerpo técnico también piense en la rotación.

La programación de la semifinal no ayudó demasiado a la recuperación física del plantel. En el club preferían disputar el encuentro el domingo para contar con un día adicional de descanso, aunque finalmente la Liga Profesional decidió que el cruce se juegue el sábado a las 19.30 debido a que Rosario Central debe afrontar un compromiso por Copa Libertadores el martes siguiente.

acuña

Ese escenario podría influir en la planificación de Coudet. River volverá a jugar apenas unos días después, cuando reciba a Bragantino el miércoles por la Copa Sudamericana. El Millonario llega bien posicionado en su grupo, con cuatro puntos de ventaja sobre el escolta, y eso permitiría cuidar a algunos futbolistas pensando principalmente en el duelo ante Central.

Por ese motivo, en Núñez no descartan que varios jugadores con desgaste acumulado puedan tener descanso parcial o incluso quedar fuera del partido internacional. En ese contexto, Montiel y Acuña podrían ser preservados frente a Bragantino en caso de llegar exigidos físicamente tras la semifinal del torneo local.