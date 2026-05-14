Alivio en River y la Selección Argentina: cómo están Gonzalo Montiel y Marcos Acuña
Los dos campeones del mundo terminaron con molestias físicas tras el triunfo ante Gimnasia, pero en el club llevaron tranquilidad y todo indica que podrán estar disponibles para el duelo del sábado.
River comenzó a despejar una de las principales preocupaciones que había dejado la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2026. Después de las alarmas encendidas por las situaciones físicas de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña durante el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en Núñez reina ahora un panorama mucho más optimista de cara al duelo frente a Rosario Central.
Tanto Montiel como Acuña terminaron el encuentro con molestias musculares que generaron incertidumbre en el cuerpo técnico y entre los hinchas. Sin embargo, con el correr de las horas la situación se fue aclarando y en River consideran que ninguno de los dos presenta lesiones de gravedad. De hecho, por el momento no hay estudios médicos programados para los laterales campeones del mundo, una señal clara de que el problema físico no reviste demasiada importancia.
Según trascendió desde el entorno del club, ambos futbolistas sufren únicamente sobrecargas musculares y podrían estar a disposición de Eduardo Coudet para el encuentro del próximo sábado frente al Canalla en el Monumental. La idea del cuerpo técnico es seguir evaluando la evolución de cada uno durante los entrenamientos previos antes de tomar una decisión definitiva sobre su presencia desde el arranque.
Qué les pasó a Montiel y Acuña en el partido ante Gimnasia de La Plata
El primero en generar preocupación fue Gonzalo Montiel. El lateral derecho sintió una molestia durante el calentamiento previo al partido ante Gimnasia y eso obligó al cuerpo técnico a monitorear su situación constantemente. Si bien finalmente pudo participar, quedó claro que no estaba físicamente al ciento por ciento.
En el caso de Marcos Acuña, el defensor logró completar el primer tiempo pero luego fue reemplazado por precaución. El propio futbolista le transmitió tranquilidad al entrenador durante el encuentro, aunque desde el banco decidieron no correr riesgos innecesarios teniendo en cuenta la seguidilla de partidos importantes que afronta el equipo.
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Después de la victoria ante Gimnasia, Eduardo Coudet se encargó personalmente de llevar calma en conferencia de prensa. El entrenador explicó cuál era el cuadro físico de ambos jugadores y descartó lesiones importantes. ”Marcos me dijo ‘estoy contracturado, pero termino el primer tiempo’ y yo dije ‘afuera’. Lo de Cachete, estaba sobrecargado y se sintió un poco duro. Ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante”, aseguró el DT.
Las próximas prácticas serán determinantes para definir si los dos laterales llegan en condiciones óptimas para jugar desde el inicio frente a Rosario Central. Más allá de eso, en River saben que el calendario comprimido obliga a administrar esfuerzos y probablemente el cuerpo técnico también piense en la rotación.
La programación de la semifinal no ayudó demasiado a la recuperación física del plantel. En el club preferían disputar el encuentro el domingo para contar con un día adicional de descanso, aunque finalmente la Liga Profesional decidió que el cruce se juegue el sábado a las 19.30 debido a que Rosario Central debe afrontar un compromiso por Copa Libertadores el martes siguiente.
Ese escenario podría influir en la planificación de Coudet. River volverá a jugar apenas unos días después, cuando reciba a Bragantino el miércoles por la Copa Sudamericana. El Millonario llega bien posicionado en su grupo, con cuatro puntos de ventaja sobre el escolta, y eso permitiría cuidar a algunos futbolistas pensando principalmente en el duelo ante Central.
Por ese motivo, en Núñez no descartan que varios jugadores con desgaste acumulado puedan tener descanso parcial o incluso quedar fuera del partido internacional. En ese contexto, Montiel y Acuña podrían ser preservados frente a Bragantino en caso de llegar exigidos físicamente tras la semifinal del torneo local.
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