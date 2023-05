Hugo Rodallega denunció insultos racistas de los hinchas de Gimnasia: "Que te llamen mono, negro..."

Los futbolistas la siguieron en la boca del túnel y los tuvieron que volver a separar. Hubo 9 minutos de adición. El incidente comenzó cuando sobre un lateral José Enamorado quedó en el piso y Bautista Barros Schelotto lo intentó levantar de mala manera.

FUERTE ACUSACIÓN DE HUGO RODALLEGA

"No mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Una tristeza que nosotros vengamos aquí... no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, eso es normal, pero el tema del racismo ya cansa. Que te llamen mono, negro... es una falta de respeto y da mucha tristeza", comenzó diciendo el futbolista en la entrevista luego del partido.

Y además agregó: "Nos pasó a todos cuando estuvo el problema, que son cosas que pasan dentro de la cancha. Podemos discutir, podemos pelear, puede haber expulsados, es normal. Pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza me da tristeza".

"No me duele perder. Se puede perder a último minuto, pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. En Bogotá los tratamos bien. Nosotros los respetamos a ellos y ellos no nos respetaron a nosotros", cerró.