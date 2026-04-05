Huracán goleó 3-0 a Gimnasia en La Plata y se metió en zona de clasificación

Con este resultado, Huracán alcanzó los 17 puntos y se ubica en el octavo puesto de la Zona B, mientras que Gimnasia quedó relegado en la tabla con 14 unidades y sin margen de error en la recta final del torneo. En la próxima fecha, el Lobo deberá visitar a Sarmiento en busca de recuperación, mientras que el Globo será local ante Rosario Central con la intención de sostener su lugar en puestos de clasificación.