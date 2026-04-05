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Huracán goleó 3-0 a Gimnasia en La Plata y se metió en zona de clasificación

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El Lobo y el Globo se miden en un duelo sin margen de error: ambos saben que los tres puntos son la única llave para mantener vivo el sueño de los playoffs.

Huracán goleó 3-0 a Gimnasia en La Plata y se metió en zona de clasificación
Huracán goleó 3-0 a Gimnasia en La Plata y se metió en zona de clasificación

Huracán consiguió una contundente victoria por 3-0 como visitante frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Diego Martínez mostró eficacia y aprovechó los errores del conjunto platense para quedarse con tres puntos clave.

El Globo abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo con un verdadero golazo de Ignacio Nicolás Campo, que sorprendió y marcó el rumbo del encuentro en el Bosque. En el complemento, el equipo visitante amplió la ventaja a los 21 minutos gracias a otro tanto de gran factura convertido por Lucas Blondel, que le permitió al equipo visitante manejar el ritmo del partido con mayor tranquilidad.

Ya sobre el cierre del encuentro, a los 39 minutos del segundo tiempo, Jordy Caicedo aprovechó un error en la defensa del Lobo y selló el 3-0 definitivo, que dejó sin respuestas al conjunto platense ante su público.

Con este resultado, Huracán alcanzó los 17 puntos y se ubica en el octavo puesto de la Zona B, mientras que Gimnasia quedó relegado en la tabla con 14 unidades y sin margen de error en la recta final del torneo. En la próxima fecha, el Lobo deberá visitar a Sarmiento en busca de recuperación, mientras que el Globo será local ante Rosario Central con la intención de sostener su lugar en puestos de clasificación.

Ignacio Nicolas Campo y un tremendo golazo para el 1-0 del Globo:

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Golazo de Lucas Blondel para estirar la ventaja en La Plata:

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Jordy Caicedo, luego de un error del fondo de Gimnasia, estampó el 3-0:

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Formaciones del duelo

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Castro, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo y César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Óscar Romero y Thaiel Peralta; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Gimnasia vs. Huracán: datos del partido

  • Hora: 15.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Jorge Baliño
  • VAR: Yamil Possi
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo

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