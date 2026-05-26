San Lorenzo vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

Si gana: Clasifica directamente a los octavos de final como líder del grupo, evitando los desgastantes playoffs.

Si empata: Sella su pase a la siguiente ronda, aunque podría quedar relegado al segundo puesto (y jugar los 16avos de final) si Santos vence a Deportivo Cuenca en el otro partido del grupo.

Por su parte, el conjunto paraguayo comandado por Jorge González arriba a Buenos Aires tras vencer por 2-1 a Guaraní en el plano local, donde marcha en la séptima posición. En lo que respecta a la Copa Sudamericana, Recoleta se ha transformado en el rey de las paridades: empató todos sus compromisos anteriores (incluido el 1-1 ante el Ciclón en Asunción) y acumula 5 puntos. A pesar de marchar en las posiciones de abajo, las matemáticas le dan vida: si da el batacazo y gana en el Pedro Bidegain, se meterá en la próxima fase del torneo internacional.