San Lorenzo vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
El Ciclón rescató un valioso empate ante Santos y un triunfo ante los paraguayos lo clasificará directamente a los octavos de final.
San Lorenzo define su futuro continental en el Nuevo Gasómetro. Este martes, a partir de las 21:30, el Ciclón recibirá a Recoleta FC de Paraguay por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. Los dirigidos por Gustavo Álvarez dependen de sí mismos y buscarán sellar la clasificación directa a los octavos de final ante su gente.
El conjunto de Boedo llega con el ánimo templado tras un heroico partido en Brasil frente a Santos. Por la quinta jornada, el Ciclón caía 2-0 en el primer tiempo tras un gol de contra y un tiro libre de Gabigol; sin embargo, en el complemento reaccionó con los tantos de Mathías De Ritis y Rodrigo Auzmendi para rescatar un 2-2 con sabor a victoria.
Con ese resultado, San Lorenzo lidera el Grupo D con 7 unidades. El escenario para clasificar es claro:
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Si gana: Clasifica directamente a los octavos de final como líder del grupo, evitando los desgastantes playoffs.
Si empata: Sella su pase a la siguiente ronda, aunque podría quedar relegado al segundo puesto (y jugar los 16avos de final) si Santos vence a Deportivo Cuenca en el otro partido del grupo.
Por su parte, el conjunto paraguayo comandado por Jorge González arriba a Buenos Aires tras vencer por 2-1 a Guaraní en el plano local, donde marcha en la séptima posición. En lo que respecta a la Copa Sudamericana, Recoleta se ha transformado en el rey de las paridades: empató todos sus compromisos anteriores (incluido el 1-1 ante el Ciclón en Asunción) y acumula 5 puntos. A pesar de marchar en las posiciones de abajo, las matemáticas le dan vida: si da el batacazo y gana en el Pedro Bidegain, se meterá en la próxima fase del torneo internacional.
Las probables formaciones de San Lorenzo y Recoleta FC por la Copa Sudamericana
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San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Recoleta FC: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Wilfrido Báez; Pedro Ríos y Allan Wlk. DT: Jorge González.
Otros datos del partido
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Hora: 21:30
TV: DSports
Streaming: DGO
Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
VAR: Leonard Mosquera (Colombia)
Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)
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