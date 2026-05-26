Se confirmaron los convocados para la Selección Argentina: quiénes son

Miércoles 3 de junio: Argentina vs. Francia

Viernes 5 de junio: Argentina vs. Costa de Marfil

Domingo 7 de junio: Argentina vs. Japón (la selección anfitriona)

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Así será el cronograma de la Selección Argentina Sub-16

Para llegar con el ritmo óptimo y contrarrestar el impacto del cambio horario, el cuerpo técnico diseñó un exigente cronograma de entrenamientos de miércoles a sábado en el Predio Lionel Andrés Messi que posee la AFA en Ezeiza. Los chicos, que llegan de la mejor manera a la competencia, tendrán jornadas de doble turno antes de subirse al avión para viajar.