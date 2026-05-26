Se confirmaron los convocados para la Selección Argentina: quiénes son
El Seleccionado Sub-16, conducido tácticamente por Facundo Quiroga, oficializó la lista de convocados que disputará la International Dream Cup 2026.
Mientras los flashes principales se quedan con la Selección Argentina Mayor de cara al Mundial 2026, las juveniles de la Albiceleste no detienen su marcha y encaran un fuerte desafío internacional. El Seleccionado Sub 16 conducido tácticamente por Facundo Quiroga oficializó en las últimas horas la lista de convocados que viajará al continente asiático para disputar la International Dream Cup 2026.
El certamen, un cuadrangular de altísimo nivel juvenil, se desarrollará en la ciudad de Fukushima, Japón, y servirá como una excelente medida para evaluar el crecimiento del semillero nacional frente a potencias de diferentes confederaciones.
El Fixture de la Albiceleste en el J-Village
Argentina disputará un total de tres partidos en el moderno complejo deportivo J-Village Stadium. El calendario de competencia quedó configurado de la siguiente manera:
-
Miércoles 3 de junio: Argentina vs. Francia
Viernes 5 de junio: Argentina vs. Costa de Marfil
Domingo 7 de junio: Argentina vs. Japón (la selección anfitriona)
Así será el cronograma de la Selección Argentina Sub-16
Para llegar con el ritmo óptimo y contrarrestar el impacto del cambio horario, el cuerpo técnico diseñó un exigente cronograma de entrenamientos de miércoles a sábado en el Predio Lionel Andrés Messi que posee la AFA en Ezeiza. Los chicos, que llegan de la mejor manera a la competencia, tendrán jornadas de doble turno antes de subirse al avión para viajar.
-
Miércoles 27 de mayo: 15:00 hs - Sesión en campo.
Jueves 28 de mayo: 09:45 hs - Sesión en campo // 16:00 hs - Segundo turno de trabajos.
Viernes 29 de mayo: 10:00 hs - Sesión en campo // 16:00 hs - Segundo turno de trabajos.
Sábado 30 de mayo: 09:45 hs - Última sesión en campo en Ezeiza.
Sábado 30 de mayo (por la noche): Partida de la delegación en vuelo rumbo a Tokio, Japón.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario