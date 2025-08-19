Huracán perdió 3-1 con Once Caldas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

huracan

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, lo que agrega aún más atractivo al cruce. Para el local, la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del certamen continental es un incentivo que ilusiona a su gente y que convierte al Ducó en un escenario donde la presión y la esperanza convivirán a lo largo de la noche.

Huracán vs. Once Caldas: formaciones

Huracán: Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leando Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leando Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. Once Caldas: Parra Marin, Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata, Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.

Huracán vs. Once Caldas: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Paulo Zanovelli (BRA).

Paulo Zanovelli (BRA). VAR: Pablo Goncalves (BRA).

Pablo Goncalves (BRA). TV: ESPN.