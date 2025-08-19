Huracán perdió 3-1 con Once Caldas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana
El Globo cayó con autoridad en Colombia, cerró la serie 4-1 abajo y los Albos avanzaron a cuartos de final: todos los detalles.
Huracán no pudo revertir la serie y se despidió de la Copa Sudamericana. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Once Caldas lo derrotó 3-1 y selló un global de 4-1 que le dio el pase a los cuartos de final. El partido tuvo de todo: goles, pierna fuerte y polémicas que le pusieron temperatura a una noche negra para el equipo argentino.
Dayro Mauricio Moreno Galindo fue la gran figura: abrió la cuenta en el primer tiempo, amplió la ventaja en el complemento y se convirtió en verdugo del Globo. El otro tanto del conjunto colombiano lo marcó Michael David Barrios Puerta. Matko Mijael Miljevic, con un buen zurdazo, descontó para los de Parque Patricios, aunque su grito apenas sirvió para decorar el marcador.
Con esta derrota, Huracán quedó afuera de la competencia internacional y deberá enfocarse en el torneo local. Once Caldas, en cambio, sigue de racha y ya tiene lugar en los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.
Huracán vs. Once Caldas: resultado en vivo
El desafío para los dirigidos por Frank Kudelka no es menor: el equipo colombiano no atraviesa un buen presente en su liga local, donde todavía no consiguió victorias en seis jornadas y apenas suma tres puntos, aunque supo hacerse fuerte en la altura para golpear en la ida. Ahora, con la serie abierta, la presión recaerá sobre el Globo, que no quiere dejar pasar la chance de seguir en carrera en un torneo internacional que representa una gran oportunidad de crecimiento.
La buena noticia para los de Parque Patricios es la recuperación de Matko Miljevic, ausente en Colombia por lesión, pero disponible para este encuentro decisivo. Su regreso puede darle al equipo la cuota de creatividad y desequilibrio que faltó en el primer choque. Además, el plantel llega con la motivación de haber vencido a Argentinos Juniors, en un partido que lo dejó tercero en su zona y confirmó su buen presente futbolístico.
El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor de la serie entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, lo que agrega aún más atractivo al cruce. Para el local, la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del certamen continental es un incentivo que ilusiona a su gente y que convierte al Ducó en un escenario donde la presión y la esperanza convivirán a lo largo de la noche.
Huracán vs. Once Caldas: formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leando Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Once Caldas: Parra Marin, Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata, Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.
Huracán vs. Once Caldas: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Paulo Zanovelli (BRA).
- VAR: Pablo Goncalves (BRA).
- TV: ESPN.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario