Huracán se recuperó y le ganó 1-0 a Tigre en Victoria
El "Matador" buscaba afianzarse en zona de playoffs, pero el "Globo" se impuso con el gol del "Colo" Gil para dejar atrás la eliminación de la Copa Argentina.
Huracán le ganó 1-0 este viernes a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
El encuentro enfrentaba a dos equipos con presentes irregulares, pero con objetivos ambiciosos: el "Matador" quería afirmarse entre los ocho mejores de la Zona A, y el "Globo" apuntaba a recuperar el protagonismo que tuvo en el Apertura.
De esta manera, el equipo visitante consiguió la victoria con el tanto del "Colo" Gil en el inicio de la segunda mitad.
El conjunto dirigido por Diego Dabove llegaba con un envión anímico importante tras eliminar a San Lorenzo por 1-0 en la Copa Argentina, un resultado que lo clasificó a los cuartos de final, donde se medirá ante Independiente Rivadavia. En el certamen local, Tigre suma cuatro puntos, producto de una caída ante Vélez, un empate frente a Unión y una victoria contra Argentinos Juniors.
Los dirigidos por Frank Darío Kudelka, en cambio, llegaban con una realidad más compleja. Comenzaron el Clausura con dos derrotas consecutivas: 0-3 frente a Belgrano y 0-1 contra Estudiantes. Sin embargo, dieron un golpe histórico al vencer a Boca en el Ducó, algo que no conseguían desde hacía tres décadas.
Ese triunfo parecía marcar un repunte, pero la eliminación en Copa Argentina a manos de Lanús volvió a encender las alarmas.
Tigre vs. Huracán: formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Héctor Fértoli; Ignacio Russo, Braian Martínez. DT: Diego Dabove.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Hugo Nervo, Nehuén Paz, César Ibáñez; Lucas Carrizo, Emmanuel Ojeda; Leonardo Sequeira, Agustín Urzi, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka.
Tigre vs. Huracán: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Hernán Mastrangelo.
- VAR: Ariel Penel.
- TV: TNT Sports Premium.
