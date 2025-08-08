Huracán se recuperó y le ganó 1-0 a Tigre en Victoria

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1953958371708571990&partner=&hide_thread=false HURACÁN PEGÓ PRIMERO



El Colo Gil sacó un zurdazo que se desvió y puso el 1-0 ante Tigre



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/PE4UXUhho7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2025

El conjunto dirigido por Diego Dabove llegaba con un envión anímico importante tras eliminar a San Lorenzo por 1-0 en la Copa Argentina, un resultado que lo clasificó a los cuartos de final, donde se medirá ante Independiente Rivadavia. En el certamen local, Tigre suma cuatro puntos, producto de una caída ante Vélez, un empate frente a Unión y una victoria contra Argentinos Juniors.