Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán

El conjunto dirigido por Diego Dabove llega con un envión anímico importante tras eliminar a San Lorenzo por 1-0 en la Copa Argentina, un resultado que lo clasificó a los cuartos de final, donde se medirá ante Independiente Rivadavia. En el certamen local, acumula cuatro puntos, producto de una caída ante Vélez, un empate frente a Unión y una victoria contra Argentinos Juniors.