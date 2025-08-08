Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025.
Por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Tigre y Huracán se medirán este viernes, desde las 19, en el Estadio José Dellagiovanna.
El conjunto dirigido por Diego Dabove llega con un envión anímico importante tras eliminar a San Lorenzo por 1-0 en la Copa Argentina, un resultado que lo clasificó a los cuartos de final, donde se medirá ante Independiente Rivadavia. En el certamen local, acumula cuatro puntos, producto de una caída ante Vélez, un empate frente a Unión y una victoria contra Argentinos Juniors.
Los dirigidos por Frank Darío Kudelka, en cambio, viven una realidad más compleja. Comenzaron el Clausura con dos derrotas consecutivas: 0-3 frente a Belgrano y 0-1 contra Estudiantes. Sin embargo, dieron un golpe histórico al vencer a Boca en el Ducó, algo que no conseguían desde hacía tres décadas.
El historial reciente entre ambos equipos muestra paridad, pero el contexto de este encuentro le agrega condimentos especiales: Tigre necesita asegurar puntos en casa para sostener su lugar de privilegio y Huracán requiere cortar la irregularidad para aspirar a la fase final del torneo.
Tigre vs. Huracán: probables formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Héctor Fértoli; Ignacio Russo, Braian Martínez. DT: Diego Dabove.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Hugo Nervo, Nehuén Paz, César Ibáñez; Lucas Carrizo, Emmanuel Ojeda; Leonardo Sequeira, Agustín Urzi, Rodrigo Cabral; Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
