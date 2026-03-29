Huracán venció 2-1 a Olimpo y avanzó a 16avos de la Copa Argentina con un golazo de Lucas Blondel
Huracán le ganó 2-1 a Olimpo por Copa Argentina 2026 con goles de Óscar Romero y Blondel y avanzó a 16avos, donde enfrentará a Barracas Central.
Huracán derrotó 2-1 a Olimpo por los 32avos de la Copa Argentina 2026 y consiguió el pase a los 16avos de final. Óscar Romero abrió el marcador, Enzo Gabriel Coacci empató y Lucas Blondel marcó el gol decisivo para el equipo de Diego Martínez.
El Globo logró imponerse en un partido trabajado ante el conjunto bahiense y consiguió avanzar de ronda en el certamen federal, en un duelo que tuvo emociones desde el primer tiempo. El equipo de Parque Patricios comenzó en ventaja gracias al tanto de Romero, quien convirtió para poner el 1-0 parcial y encaminar el desarrollo del encuentro. Sin embargo, Olimpo reaccionó rápidamente y logró la igualdad por intermedio de Enzo Gabriel Coacci, también en la primera mitad.
En el complemento apareció Luccas Blondel para inclinar la balanza a favor del equipo de Parque Patricios. El lateral sacó un potente remate de zurda que se transformó en un golazo y selló el 2-1 definitivo para el conjunto dirigido por Diego Martínez.
Con este resultado, Huracán consiguió el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, donde se enfrentará a Barracas Central, que viene de eliminar a Temperley en la instancia anterior. El equipo quemero logró así un triunfo importante para recuperar confianza y continuar su camino en uno de los torneos más federales del fútbol argentino.
Óscar Romero abrió el marcador para el Globo:
Enzo Gabriel Coacci apareció e igualó el encuentro:
Lucas Blondel y un verdadero golazo para el 2-1:
Probables formaciones del partido entre Huracán y Olimpo
- Huracán: Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Romero; Óscar Cortés, Leonardo Sequeira. DT: Diego Martínez.
- Olimpo: Juan Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Diego Ramírez, Enzo Coacci; Braian Guille y Federico González. DT: Carlos Mungo.
Huracán vs. Olimpo, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 18.00.
- TV: TyC Sports.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Estadio: Ciudad de Caseros.
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