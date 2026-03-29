Huracán venció 2-1 a Olimpo y avanzó a 16avos de la Copa Argentina con un golazo de Lucas Blondel

El Globo logró imponerse en un partido trabajado ante el conjunto bahiense y consiguió avanzar de ronda en el certamen federal, en un duelo que tuvo emociones desde el primer tiempo. El equipo de Parque Patricios comenzó en ventaja gracias al tanto de Romero, quien convirtió para poner el 1-0 parcial y encaminar el desarrollo del encuentro. Sin embargo, Olimpo reaccionó rápidamente y logró la igualdad por intermedio de Enzo Gabriel Coacci, también en la primera mitad.