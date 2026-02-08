Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Por la cuarta jornada, el "Globo" y el "Ciclón" chocan este domingo en el marco del clásico de la fecha.
Huracán y San Lorenzo protagonizan este domingo una nueva edición del clásico, en el marco del partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
El conjunto de Parque Patricios llega al clásico con la urgencia de enderezar un inicio de temporada esquivo, tras cosechar apenas dos empates y una derrota en sus primeras presentaciones. Pese al presente irregular, el equipo de Diego Martínez se apoya en una racha histórica favorable: no cae ante su eterno rival en el Palacio Ducó desde el año 2017, acumulando desde entonces tres victorias y cuatro igualdades en casa.
La previa estuvo marcada por la inminente salida de Leonel Pérez, quien será transferido al Gremio de Brasil sin haber podido sumar minutos este año, y por las declaraciones del entrenador, quien destacó la carga emotiva que rodea a este enfrentamiento.
San Lorenzo, por su parte, atraviesa un presente alentador y buscará encadenar su tercer triunfo consecutivo, aunque para ello deberá romper un maleficio de ocho años sin festejos en territorio quemero.
De cara a este duelo, Damián Ayude —recientemente renovado en su cargo hasta fin de año— se verá obligado a realizar una modificación táctica debido a la distensión muscular de Jhohan Romaña, cuyo lugar será ocupado por Fabricio López.
Con un historial general ampliamente favorable al "Ciclón" (87 victorias frente a 48 del "Globo"), ambos equipos buscarán quebrar la paridad del último antecedente, un empate sin goles registrado en el Clausura 2025.
Formaciones de Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
Huracán: Hernán Galindez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez o Leonardo Sequeira, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.
Datos de Huracán vs. San Lorenzo
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Héctor Paletta
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
