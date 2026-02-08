Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

De cara a este duelo, Damián Ayude —recientemente renovado en su cargo hasta fin de año— se verá obligado a realizar una modificación táctica debido a la distensión muscular de Jhohan Romaña, cuyo lugar será ocupado por Fabricio López.

Con un historial general ampliamente favorable al "Ciclón" (87 victorias frente a 48 del "Globo"), ambos equipos buscarán quebrar la paridad del último antecedente, un empate sin goles registrado en el Clausura 2025.

Formaciones de Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

Huracán: Hernán Galindez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez o Leonardo Sequeira, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Datos de Huracán vs. San Lorenzo