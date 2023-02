La contundente posición de Huracán sobre el pase de Lucas Merolla a Boca

Además, reconoció que no vería con buenos ojos la posibilidad de que el defensor y el Xeneize firmaran un precontrato: "No creo que lo hagan. Confío muchísimo en el jugador, Boca me dijo que nunca haría una cosa así. Confío mucho en Lucas, siempre demostró ser buena gente, no creo que se vaya así de Huracán. Voy a seguir confiando hasta que me demuestre lo contrario”.

david garzón presidente huracan.jpg

Y reiteró: “Desde el momento en que están haciendo ofertas es porque quieren al jugador ahora, tenemos muy buena relación con Boca y no creo que lo vaya a hacer ni Boca ni Lucas”.

"Hay una muy buena oferta de Letonia, él tendrá su decisión y nosotros la nuestra, después las demás ofertas no son reales o no nos llegaron a nosotros. Si firma, sabe que llegarán ofertas de otros valores”, contó Garzón.

lucas merolla huracan 2.jpg

El número uno del Globo también hizo referencia a los rumores que circulaban sobre una posible oferta de River: “Si lo fue, no lo sé, al club nunca lo comunicaron. Solamente algunos intermediarios que me dijeron que River tenía interés, pero nunca se comunicaron conmigo”.

Mientras tanto, Merolla no fue de la partida en la victoria de Huracán ante Yupanqui por 4 a1 en los 32avos de la Copa Argentina. El zaguero tiene contrato hasta junio y en caso de que no se concrete su llegada a Boca tendrá que sentarse a hablar con la dirigencia.