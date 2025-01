Idas y vueltas: qué tiene que pasar para que Leandro Paredes llegue a Boca

El principal obstáculo sigue estando en Italia. Si bien el mediocampista ya le comunicó a Riquelme su intención de volver cuanto antes, la Roma todavía lo considera parte de su proyecto y su salida depende de varios factores. Además, el aspecto económico es otro punto a definir antes de cerrar la negociación.

paredes roma

Según trascendió, Boca le realizó una oferta verbal a Paredes que lo ubicaría como el mejor pago del plantel, incluso por encima de Edinson Cavani. No obstante, la diferencia entre lo que el club está dispuesto a pagar y las pretensiones del jugador sigue siendo considerable, por lo que aún resta llegar a un acuerdo.

A su vez, el posible adiós de Paredes genera complicaciones en la Roma, ya que el entrenador Claudio Ranieri lo considera una pieza clave en su esquema. Por este motivo, el club italiano necesita encontrarle un reemplazo antes de dejarlo partir.

El tiempo apremia. El mercado de pases en Italia cierra el 3 de febrero, lo que obliga a Paredes a definir su futuro cuanto antes. Con las horas contadas, el desenlace de esta historia mantiene en vilo a los hinchas de Boca, que esperan ansiosos su regreso.

Las dudas de Leandro Paredes: ¿lo seduce realmente este Boca?

Si bien Paredes manifestó su intención de volver, todavía no está claro si el contexto actual del club lo convence por completo. Las inconsistencias de la dirigencia, con negociaciones que se dilatan y promesas económicas aún no formalizadas, sumadas a un equipo que no ha dado muestras de estar a la altura de un jugador de su jerarquía, podrían enfriar su regreso.

Además, la incertidumbre sobre el proyecto futbolístico y la falta de un plantel consolidado para competir en lo más alto podrían pesar en su decisión final.