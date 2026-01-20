Íker Zufiaurre, la apuesta juvenil que Úbeda suma en Boca ante la emergencia ofensiva
Con varias bajas en ataque, el entrenador xeneize recurrió a un delantero de la Reserva que vuelve a ganar terreno en la previa del debut frente a Deportivo Riestra.
Las lesiones volvieron a condicionar el arranque de Boca en la temporada y obligaron a Claudio Úbeda a reconfigurar el frente ofensivo a pocos días del debut en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra. Con Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez descartados, el entrenador decidió mirar hacia el semillero y sumar una nueva alternativa: Íker Zufiaurre, delantero surgido de la Reserva, volvió a entrenarse con el plantel profesional y se metió nuevamente en la consideración del cuerpo técnico.
Zufiaurre tiene 20 años y es uno de los atacantes que Boca viene siguiendo con atención desde hace tiempo. Si bien su posición natural es la de extremo, también puede desempeñarse como centrodelantero o segundo punta, una característica que hoy resulta valiosa ante la escasez de variantes en ataque. Esa versatilidad fue uno de los factores que inclinó la balanza para que Úbeda lo incorpore a los trabajos del primer equipo en esta coyuntura particular.
Nacido en Adelia María, una pequeña localidad rural de la provincia de Córdoba, llegó a Boca en 2017, inicialmente como mediapunta. Con el paso de los años y el proceso de formación en divisiones juveniles, fue modificando su rol dentro de la cancha hasta afirmarse como un atacante más punzante, capaz de desequilibrar por los costados. El fútbol no le es ajeno: su tío Gustavo tuvo pasado como jugador en Municipal de Adelia María, un dato que explica parte de su vínculo temprano con la pelota.
Su debut en Reserva se produjo a fines de 2023, de la mano de Mariano Herrón, quien apostó por varios juveniles en ese tramo del año. Zufiaurre tuvo su estreno el 3 de julio frente a Unión y luego sumó otros encuentros, dejando buenas sensaciones por su movilidad y agresividad ofensiva. A comienzos de 2024, Silvio Rudman lo incluyó en la Copa Libertadores Sub-20, torneo en el que Boca fue subcampeón y donde el cordobés se destacó con dos goles en cinco partidos, compartiendo plantel con futbolistas que hoy ya están afianzados en Primera.
El salto oficial llegó el 3 de abril de 2024, cuando Diego Martínez lo hizo debutar en la Copa Sudamericana ante Nacional Potosí. También sumó minutos en la goleada en La Bombonera frente al mismo rival y tuvo participación en la primera fecha de la Liga Profesional, ingresando en el cierre del partido ante Atlético Tucumán. Ese mismo año, fue convocado por Diego Placente a la Selección argentina Sub-20, con la que disputó el Torneo L’Alcudia y varios amistosos.
Si bien ni Fernando Gago ni Miguel Ángel Russo lograron consolidarlo definitivamente en Primera, Zufiaurre continuó destacándose en Reserva y fue pieza clave en la campaña que llevó a Boca a la final de la Copa Proyección. En julio pasado, incluso, estuvo cerca de salir al exterior: el Zalaegerszegi de Hungría presentó una oferta para llevárselo a préstamo con opción de compra, pero la dirigencia decidió rechazarla. Hoy, en medio de las urgencias, vuelve a aparecer como una alternativa concreta para el ataque xeneize.
