Íker Zufiaurre, la apuesta juvenil que Úbeda suma en Boca ante la emergencia ofensiva

Su debut en Reserva se produjo a fines de 2023, de la mano de Mariano Herrón, quien apostó por varios juveniles en ese tramo del año. Zufiaurre tuvo su estreno el 3 de julio frente a Unión y luego sumó otros encuentros, dejando buenas sensaciones por su movilidad y agresividad ofensiva. A comienzos de 2024, Silvio Rudman lo incluyó en la Copa Libertadores Sub-20, torneo en el que Boca fue subcampeón y donde el cordobés se destacó con dos goles en cinco partidos, compartiendo plantel con futbolistas que hoy ya están afianzados en Primera.