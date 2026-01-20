La versión de Ángel de Brito sobre Juan Román Riquelme que sacudió al mundo del espectáculo

“Están todos hablando del romance de Riquelme con Julieta Ortega“, comenzó relatando de Brito al introducir el tema. Según explicó, el vínculo habría sido comentado a partir de versiones que circularon en redes sociales. “Algunos dijeron en redes que él la pasó a buscar por el edificio donde vive ella hace muchísimos años. Se ve que alguno lo vio a Riquelme que la estaba esperando en la puerta. Y ella contestó que lo conoce, pero que no está saliendo con nadie“, agregó el periodista, marcando que, al menos públicamente, no hubo confirmación por parte de la actriz.