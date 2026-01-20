La versión de Ángel de Brito sobre Juan Román Riquelme que sacudió al mundo del espectáculo
El conductor dio detalles sobre el supuesto método de seducción del presidente de Boca y sumó anécdotas que alimentaron el rumor que lo vincula con figuras conocidas.
El nombre de Juan Román Riquelme volvió a instalarse en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de las decisiones futbolísticas de Boca. En las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió al revelar supuestos detalles íntimos sobre la vida personal del ídolo xeneize, en medio de los rumores que lo relacionan sentimentalmente con Julieta Ortega. Las declaraciones del conductor no tardaron en generar repercusión y encender el debate en redes y programas de espectáculos.
“Están todos hablando del romance de Riquelme con Julieta Ortega“, comenzó relatando de Brito al introducir el tema. Según explicó, el vínculo habría sido comentado a partir de versiones que circularon en redes sociales. “Algunos dijeron en redes que él la pasó a buscar por el edificio donde vive ella hace muchísimos años. Se ve que alguno lo vio a Riquelme que la estaba esperando en la puerta. Y ella contestó que lo conoce, pero que no está saliendo con nadie“, agregó el periodista, marcando que, al menos públicamente, no hubo confirmación por parte de la actriz.
Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando el conductor avanzó sobre el presunto modo en el que Riquelme se vincula con mujeres famosas. “Él es muy de escribirle a las minas famosas por Instagram. Después pasan al WhatsApp, y ahí en el WhatsApp, ya le manda sus atributos directamente”, reveló de Brito, en una frase que rápidamente se viralizó y dio título al tema en varios portales.
Lejos de suavizar el relato, Ángel sumó más detalles sobre esa supuesta dinámica. “Y no bombita, los manda así. Por ahí ves esa foto en público y después ves la misma foto con la misma ropa con el pantalón bajo“, explicó en su programa, describiendo lo que definió como una jugada técnica repetida. El comentario generó risas en el estudio, pero también sorpresa por la naturalidad con la que se abordó el tema.
Como si fuera poco, el conductor fue todavía más lejos al involucrar a integrantes de su propio equipo. “Eso ha pasado con una angelita. Hay una angelita que se lo masticó a Riquelme. Muy sexual“, lanzó sin vueltas. Y cerró con una frase que reforzó la versión: “Salió con dos angelitas. Acá ya me recuerda a la otra”.
Más allá del tono distendido y provocador, las declaraciones de de Brito volvieron a colocar al ídolo boquense en el centro de la agenda mediática, esta vez desde un costado íntimo que rara vez se expone. Mientras el club de la Ribera atraviesa momentos clave en lo deportivo e institucional, el presidente del club aparece envuelto en rumores que cruzan el fútbol con el espectáculo, un combo que siempre garantiza impacto y discusión pública.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario