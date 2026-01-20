Decepcionante mercado de pases de Boca: se cae la negociación por Marino Hinestroza
Vasco da Gama irrumpió con fuerza y presentó una propuesta millonaria que complica una negociación que parecía encaminada. Ahora la definición quedó en manos del colombiano.
La operación que Boca creía prácticamente cerrada por Marino Hinestroza entró en zona de turbulencia en las últimas horas. Cuando todo indicaba que el extremo colombiano estaba a un paso de convertirse en refuerzo del Xeneize, la aparición de Vasco da Gama cambió el escenario y encendió las alarmas en La Ribera. El club brasileño decidió avanzar con decisión y presentó una oferta formal que puso en jaque el entendimiento previo con Atlético Nacional.
La propuesta del conjunto carioca igualó inicialmente los cinco millones de dólares que Juan Román Riquelme había ofrecido por el 100% del pase del futbolista, cifra que ya había sido aceptada de palabra por el club colombiano. Sin embargo, con el correr de las horas trascendió que el monto total podría incluso superar ese número y acercarse a los seis millones, un detalle no menor para el Verde, que ahora evalúa la alternativa más conveniente desde lo económico.
El factor tiempo fue determinante para que la negociación se enfriara. Desde La Boca aseguran que las conversaciones se estiraron durante más de un mes y que, cuando todo parecía listo para el cierre, el club colombiano dejó de responder los correos electrónicos que buscaban confirmar los últimos pasos formales. Ese silencio abrió una ventana que Vasco da Gama aprovechó sin dudar, posicionándose como un competidor directo y serio por los servicios del delantero de 23 años.
Hinestroza se le escapa a Riquelme: Vasco Da Gama pone más plata
Hasta ese momento, en el Xeneize confiaban en sumar a Hinestroza de inmediato para que se incorporara al plantel y comenzara a trabajar bajo las órdenes de Claudio Úbeda. El cuerpo técnico veía en el colombiano una pieza clave para aportar velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas, características que Boca busca reforzar de cara a una temporada cargada de competencia local e internacional.
Otro aspecto que inclina la balanza es el contrato que podría ofrecer el club brasileño. En Brasil, Hinestroza tendría la posibilidad de acceder a un salario anual que oscila entre uno y un millón y medio de dólares, números que lo ubicarían entre los mejores pagos del plantel de Vasco da Gama. Ese contexto económico representa un salto importante para el futbolista y es parte central del análisis que hoy realiza junto a su entorno.
La decisión final quedará en manos del propio jugador, que evalúa no solo el aspecto contractual sino también el proyecto deportivo. Su intención de salir de Atlético Nacional está ligada al deseo de volver a ser considerado para la Selección Colombia, y para eso busca continuidad en una liga competitiva y con mayor exposición internacional. En 2025 fue una de las figuras del equipo colombiano, con 56 partidos disputados, siete goles, once asistencias y una destacada participación en la Copa Libertadores.
Mientras tanto, Boca sigue atento al desenlace. El equipo viene de cerrar la pretemporada con una victoria ante Olimpia y ya piensa en el debut del Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra, con la expectativa de sumar refuerzos que potencien un plantel que apunta alto. La novela Hinestroza, que parecía resuelta, ahora promete nuevos capítulos y mantiene en vilo a la dirigencia xeneize.
