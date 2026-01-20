Decepcionante mercado de pases de Boca: se cae la negociación por Marino Hinestroza

La decisión final quedará en manos del propio jugador, que evalúa no solo el aspecto contractual sino también el proyecto deportivo. Su intención de salir de Atlético Nacional está ligada al deseo de volver a ser considerado para la Selección Colombia, y para eso busca continuidad en una liga competitiva y con mayor exposición internacional. En 2025 fue una de las figuras del equipo colombiano, con 56 partidos disputados, siete goles, once asistencias y una destacada participación en la Copa Libertadores.

Mientras tanto, Boca sigue atento al desenlace. El equipo viene de cerrar la pretemporada con una victoria ante Olimpia y ya piensa en el debut del Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra, con la expectativa de sumar refuerzos que potencien un plantel que apunta alto. La novela Hinestroza, que parecía resuelta, ahora promete nuevos capítulos y mantiene en vilo a la dirigencia xeneize.